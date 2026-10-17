Más de 500.000 personas se manifiestan en toda Francia contra el Gobierno en medio de graves disturbios

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Unas 550.000 personas han participado este sábado en las multitudinarias movilizaciones celebradas en las principales ciudades francesas para denunciar la mala situación de la educación pública, el elevado coste de la vida y la violencia policial de las últimas semanas, según la estimación de las autoridades. La Confederación General del Trabajo (CGT), el principal sindicato francés, eleva a más de 800.000 los asistentes.

"Salarios, carestía de la vida, servicios públicos: nos unimos todos" es el lema del sindicato para esta movilización, surgida tras las protestas de estudiantes de secundaria de las últimas semanas para denunciar falta de recursos, profesorado e instalaciones adecuadas. Estudiantes, 'chalecos amarillos', activistas climáticos y agricultores se han sumado a las protestas.

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En París la manifestación ha comenzado en la plaza de la República, donde desde la mañana del sábado ha habido enfrentamientos entre policías y manifestantes. Los agentes llegaron a desplegar un cañón de agua, pero finalmente comenzó la marcha con algo de retraso con respecto al horario previsto de las 14.00 horas. La marcha ha transcurrido con relativa tranquilidad hasta alcanzar la plaza de Clichy, punto de destino de la manifestación, a la que han acudido unas 110.000 personas, según el balance oficial.

En otros puntos de la ciudad se ha informado de disturbios, del incendio de un vehículo y del uso de gases lacrimógenos por parte de la Policía contra concentraciones no autorizadas. En el Distrito X de París un grupo de manifestantes intentó entrar en el ayuntamiento.

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Han sido detenidas al menos 272 personas en todo el país. Solo en París se ha informado ya por la tarde de 195 detenidos, incluidos trece menores. "Las detenciones se están produciendo en todos los distritos parisinos. Se trata principalmente a detenciones por participación en un grupo con el fin de cometer actos de violencia o daños --individuos detenidos con guantes con puños americanos o objetos para lanzamiento en sus bolsos--, porte de armas (cuchillos...), posesión de productos explosivos, ocultación del rostro y actos de violencia", ha informado la Fiscalía, citada por la cadena BFMTV. Las autoridades reconocen en cualquier caso que "la gran mayoría de los manifestantes se están manifestando pacíficamente".

INCENDIO DEL AYUNTAMIENTO DE LIMOGES

También ha habido manifestaciones en otras ciudades como Lyon, donde se han reunido unas 20.000 personas; Nantes, con una cifra similar, o Rennes, con unos 10.000 asistentes, aunque el incidente más destacado ha sido el incendio de la sede del Ayuntamiento de Limoges, destruido tras un ataque incendiario de un grupo de encapuchados. La torre con campanario del inmueble, una construcción del siglo XVII, se ha derrumbado.

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"No puedo explicarlo, no es estupidez, es odio, es odio a la bandera francesa. es odio a las instituciones, odio a los profesores de secundaria, odio a la policía, odio a los cargos electos", ha denunciado el alcalde de Limoges, Guillaume Guérin tras el "lamentable" ataque contra la "casa de todos los residentes de Limoges".

Guérin ha denunciado el ataque "despreciable" que ha provocado la desaparición de "una parte del patrimonio de Limoges". "Esta noche, un monumento arde, pero no es la República. La República perdurará", ha afirmado en declaraciones a la prensa con la bandera francesa rescatada por los bomberos antes del derrumbe del edificio. "No se trata de delincuentes comunes. Eran personas muy metódicas y organizadas", ha señalado.

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También se ha producido un breve asalto a la sede del Ayuntamiento de Marsella durante las protestas. Asimismo se ha informado de un incendio y saqueo en la oficina de turismo de la plaza Bellecour en Lyon. Individuos encapuchados han atacado la oficina de turismo durante unos 15 minutos. Han roto los cristales y se ha declarado un incendio.

Igualmente hay saqueos en decenas de comercios del centro de Marsella, entre la sede de la prefectura y el Puerto Viejo, en todo tipo de tiendas: de ropa, de lujo como una boutique de Hermès, electrodomésticos, maquillaje, oro y joyería, alimentación o panaderías.

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En la manifestación de Saint-Étienne, un manifestante resultó gravemente herido y ha perdido una mano, según fuentes policiales citadas por BFMTV. Y en Lille un grupo alejado de la manifestación ha irrumpido en el Ayuntamiento de Lille.

"NO NOS DEJAREMOS INTIMIDAR"

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha advertido ya de que los responsables de los disturbios serán "perseguidos y castigados". "No hay lugar para la violencia en nuestra República. Quienes han causado destrozos, atacado tanto las prefecturas como los comercios, y saqueado incluso nuestros ayuntamientos, serán perseguidos y castigados", ha afirmado Macron en un mensaje publicado en redes sociales.

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Macron ha trasladado además su apoyo y el de "la nación" a "las fuerzas del orden, garantes del derecho a manifestarse". "Nos mantendremos unidos frente a quienes siembran el caos, que solo buscan derribar nuestras instituciones e impiden que quienes expresan pacíficamente sus reivindicaciones puedan hacerlo", ha planteado.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha advertido tras los "abusos" que "no nos dejaremos intimidar" y ha vinculado las protestas y disturbios con la cercanía de las elecciones presidenciales del año próximo.

"A quienes claramente pretenden utilizar esta violencia como un 'calentamiento' antes de las elecciones presidenciales, les digo claramente: no nos dejaremos intimidar. Nadie impondrá su agenda política mediante la violencia", ha declarado en redes sociales. "Las instrucciones dadas son claras: prevenir los abusos, proteger la propiedad y a las personas, detener a los responsables y llevarlos ante la justicia", ha añadido.

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Para la líder de la Agrupación Nacional de extrema derecha, Marine Le Pen, "las legítimas reivindicaciones sociales han sido nuevamente secuestradas por la extrema izquierda y los discursos de los diputados de Jean-Luc Mélenchon, quienes, al legitimar la violencia (...), buscan sumir al país en el caos".

Así, ha criticado a la "extrema izquierda" de Jean-Luc Mélenchon, quien "aboga por el desorden". Es "el mejor aliado de los macronistas para desacreditar cualquier demanda social" y pide "una movilización real por el poder adquisitivo, por impuestos más bajos sobre los combustibles, por trabajos con salarios dignos" y aboga por apoyar a la candidata de la Agrupación Nacional, Marine Le Pen, en las elecciones presidenciales. Éric Ciotti, aliado de la Agrupación Nacional, ha condenado el "fascismo rojo" presente hoy en las calles.

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Por su parte, el candidato presidencial de La Francia Insumisa, Mélenchon, ha destacado que "donde no hay policía, hay calma y buen ánimo". "Parece que el objetivo de esta estrategia de 'ley y orden' es la confrontación. Es lamentable. Por eso, se están organizando marchas espontáneas por todas partes para manifestarse. Y donde no hay policía, ¡hay calma y buen ambiente!", ha recalcado antes de condenar la intervención policial en la plaza de la República.

Además, ha acusado a Lecornu de "apostar por el desgaste". "Lo único que ha conseguido es unir a toda la juventud y a los sindicatos de trabajadores", ha afirmado el candidato de extrema izquierda. También ha citado la información publicada por la revista satírica 'Le Canard Enchaîné' que apunta a órdenes dadas desde el Gobierno para lanzar una "represión salvaje" en palabras de Mélenchon. "Han desencadenado una movilización sin precedentes en el país", ha advertido.

Según una encuesta, casi siete de cada diez franceses aprueban la movilización del 17 de octubre contra el aumento del coste de vida después de que la inflación alcanzara su nivel más alto desde enero de 2024.