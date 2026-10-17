Cientos de personas protestan en Kiev contra el alcalde ante la llegada del invierno

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Berlín, 17 oct (EFE).- Varios cientos de personas se manifestaron este sábado en Kiev para exigir la dimisión del alcalde de la ciudad, Vitali Klichkó, por las críticas a su gestión y la supuesta falta de preparación de la urbe de cara al invierno.

La protesta fue organizada por representantes de organizaciones civiles, activistas y veteranos que denuncian problemas sistémicos en la gestión de la capital ucraniana, según el medio público Suspilne.

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En su opinión, Klichkó no ha garantizado una preparación adecuada de la ciudad para el otoño y el invierno.

Frente al edificio de la Administración Estatal, los manifestantes portaban pancartas con lemas como "¡Klichkó, dimite!" o "¡Tu inacción está costando la vida a los habitantes de Kiev!".

Pero también expresaron su descontento por el aumento de las tarifas del transporte público municipal, la destrucción de las zonas verdes y su cesión para proyectos urbanísticos, así como por la financiación insuficiente del Ejército ucraniano con cargo al presupuesto municipal.

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Los manifestantes coreaban consignas como "Kiev sin Klichkó" y "¡Vergüenza!", según Suspilne, que también subrayó que hubo algunos residentes que acudieron a la protesta para expresar su apoyo al alcalde.

"Klitschko es nuestro alcalde" y "Quitad las manos de Klitchkó", rezaban las pancartas de sus defensores, según la agencia Interfax-Ukraine, que afirma que la protesta, en su momento de mayor afluencia, llegó a reunir hasta mil participantes.

La víspera de la manifestación, la fracción Alianza Democrática Ucraniana para la Reforma (UDAR) de Klichkó había pedido a los habitantes de la capital que eviten las concentraciones multitudinarias este sábado con el argumento de la situación de seguridad y la amenaza de ataques rusos.

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El primer ministro de Ucrania, Serguí Koretski, afirmó el viernes que la situación energética de Kiev era "una de las más difíciles".

A principios de mes el alcalde aconsejó a los residentes que abandonaran temporalmente la ciudad por el aumento de los ataques rusos.

Un día después de que dijera que se trataba de "sobrevivir", el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, enemistado con Klitchkó desde hace años, denunció el "fracaso casi total de las autoridades municipales a la hora de adoptar las medidas necesarias" para proteger las infraestructuras energéticas.

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Klichkó respondió que la ciudad no era responsable de la defensa antiaérea y que no podía impedir por sí mismo las consecuencias de los ataques rusos contra las infraestructuras energéticas y de otro tipo.

También calificó la situación de intento de apartarlo del cargo y sustituirlo por "alguien designado desde arriba".

Hace tres días el alcalde intervino en el Parlamento y rechazó las acusaciones de que la ciudad se había preparado de forma ineficaz para la temporada de calefacción y de que no había protegido adecuadamente las infraestructuras críticas frente a los ataques rusos.

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Según Klichkó, este año se han registrado cerca de 50 impactos contra instalaciones de centrales térmicas en Kiev, frente a los 12 registrados en 2022.

El alcalde también llamó la atención sobre el reparto de competencias en la capital, al afirmar que la preparación de los refugios de la ciudad es responsabilidad de las administraciones estatales de distrito, cuyos responsables son nombrados por la Oficina del Presidente.

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