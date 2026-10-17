Asesinan al exfiscal anticorrupción de Guatemala en un campo de fútbol

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Ciudad de Guatemala, 17 oct (EFE).- El abogado y exfiscal anticorrupción guatemalteco Juan Francisco Solórzano Foppa fue asesinado a tiros este sábado por varios sicarios en un complejo deportivo de la capital de Guatemala, mientras jugaba al fútbol, informaron fuentes oficiales.

Solórzano Foppa, quien fue director de Análisis Criminal (2013-2016) del Ministerio Público (Fiscalía) y titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (2016-2018), ganó reconocimiento internacional por liderar investigaciones de alto impacto contra la corrupción —como el histórico caso 'La Línea' que derrocó al presidente Otto Pérez Molina en 2015— y más recientemente por asumir la defensa legal del periodista encarcelado José Rubén Zamora. EFE

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