Viernes, 16 de octubre de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 16 oct (EFE).-

Bruselas.- Concluye la cumbre de los líderes de la Unión Europea, que tratarán sobre el apoyo a Ucrania con su presidente, Volodímir Zelenski, con el reto de suministrarle más defensas aéreas y adelantarle financiación tras el levantamiento de sanciones estadounidenses al diésel ruso, así como sobre la respuesta a las amenazas híbridas y a crisis migratorias como la de Ceuta.

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Bruselas.- Rueda de prensa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en el marco de la cumbre de los líderes de la Unión Europea.

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Oporto (Portugal).- La Policía portuguesa desalojó esta madrugada una acampada de protesta contra la crisis de la vivienda en el centro de Oporto (norte), en una operación que dejó 37 heridos, dos de ellos graves, según los organizadores, que se plantean volver a instalar tiendas de campaña.

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China.- Los vehículos híbridos de fabricación china se han convertido en uno de los principales focos de la disputa comercial entre Bruselas y Pekín: ambas partes han alcanzado un entendimiento que, según fuentes comunitarias, contempla un cupo inicial de 350.000 unidades anuales, frente a las 800.000 proyectadas por la UE para 2026.

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Roma.- El papa León XIV prosigue su recuperación postoperatoria tras la extirpación de un adenocarcinoma pulmonar en el Hospital Gemelli de Roma, desde donde ha reanudado parte de su actividad laboral.

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Tirana.- La tensión se mantiene este viernes en Albania, donde los estudiantes llevan días protagonizando las protestas más violentas desde que el pasado mayo arrancara un movimiento de denuncia de la corrupción y de exigencia de más transparencia al Gobierno socialista de Edi Rama.

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Taiz (Yemen).- El Ejército de Yemen, del Gobierno internacionalmente reconocido, y los rebeldes hutíes informaron en la madrugada del viernes, por separado, del derribo de drones en ataques cruzados, en medio del recrudecimiento de los combates en el país.

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La Paz.- El presidente de Chile, José Antonio Kast, realiza una visita oficial a Bolivia, que supone un hito en la compleja relación bilateral entre ambos países que ha estado marcada sobre todo por la centenaria reclamación marítima boliviana.

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Juiz de Fora (Brasil).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, celebra un mitin en la ciudad de Juiz de Fora, ubicada en Minas Gerais, segundo colegio electoral del país y considerado clave para ganar las elecciones.

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Nueva Delhi.- El movimiento juvenil indio Cockroach Janta Party (CJP), conocido popularmente como las "Cucarachas", tiene programado volver a las calles de Nueva Delhi para protestar por el reciente encarcelamiento de dos de sus principales líderes y exigir la dimisión del jefe de la Comisión Electoral, Gyanesh Kumar.

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Río de Janeiro.- El candidato opositor Flávio Bolsonaro concede una entrevista a la televisión TV Globo, la de mayor audiencia en el país, de cara a la segunda vuelta de las elecciones.

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Nova Pádua (Brasil).- Nova Pádua, en el sur de Brasil, es el municipio que más votó a Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, un resultado que sus habitantes achacan a la cultura local pero que también se explica por su prosperidad económica y por prejuicios sobre la izquierda.

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Des Moines (EE.UU.).- Iowa, un estado estadounidense de tradición republicana y marcado carácter agrícola, se ha convertido en uno de los escenarios decisivos de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, en las que «el voto rural está cada vez más cerca de los demócratas», advierte el director del sindicato estatal de granjeros.

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San Salvador.- La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, visita este viernes la megacárcel de El Salvador, Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), para conocer sus instalaciones y operatividad, esto después de que la mandataria inaugurara en su país una cárcel inspirada en el modelo salvadoreño.

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San Salvador.- Los presidentes de El Salvador y de Costa Rica, Nayib Bukele y Laura Fernández, brindan este viernes una conferencia de prensa tras la visita de la mandataria costarricense a la megacárcel salvadoreña Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

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Ciudad de Panamá.- Se cumple una semana del terremoto de magnitud 7,7 que golpeó Panamá, causando un muerto, cerca de una treintena de heridos y miles de damnificados y estructuras dañadas.

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Bangkok.- El Fondo Monetario Internacional presenta el informe económico regional sobre Europa con motivo de su reunión anual con el Banco Mundial en Bangkok.

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Bangkok.- Nigel Chalk, director del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el Departmento del Hemisferio Occidental habla con EFE sobre los retos de la región bajo su mandato en cuanto a los efectos derivados de la guerra en Oriente Medio.

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Bangkok.- El presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, aseguró este viernes que la inteligencia artificial (IA) "cambiará profundamente la conducta de la política monetaria", ya que ayudará a los bancos centrales a "analizar mejor los datos", aunque el camino por delante "está lleno de baches".

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Bangkok.- El cofundador de Anthropic, Jack Clark, participa en un coloquio en las reuniones del FMI y el Banco Mundial en Bangkok sobre riesgos y oportunidades de la inteligencia artificial (IA), después de que su propia compañía alertara sobre la posibilidad de que la tecnología se escape del control humano.

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Ciudad de Guatemala.- Diversas entidades civiles en Guatemala organizan una rueda de prensa para pedir justicia por la muerte y desaparición de artistas durante el conflicto armado interno que sufrió el país centroamericano entre 1960 y 1996, y que dejó más de 250.000 víctimas mortales, la mayoría a manos del Estado.

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Bogotá.- La granja Tíbares, en el sur de Bogotá, es uno de los “casos de éxito” del Acuerdo de Paz de 2016: allí construyen excombatientes y víctimas un proyecto común de reinserción en la sociedad, una iniciativa sumida ahora en la incertidumbre ante la posibilidad de recortes presupuestarios a los programas que les están ayudando a iniciar una vida lejos de la violencia.

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Ereván.- Armenia acoge la cumbre de líderes de la Conferencia de las Partes sobre la biodiversidad COP17.

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Ciudad de México.- Médicos Sin Fronteras (MSF) presenta en México la campaña 'El trauma habla a través del cuerpo', una iniciativa multimedia que busca visibilizar las consecuencias de la violencia extrema y la necesidad de garantizar atención a quienes sobreviven a ella.

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Lyon (Francia).- Entrega del premio Lumière a los cineastas estadounidenses Joel y Ethan Coen, en el marco del Festival Lumière. Los hermanos, autores de películas como Fargo, El gran Lebowski y No es país para viejos, recibirán este galardón que distingue cada año a grandes figuras del cine mundial. La ceremonia contará con invitados y música, y estará seguida de la proyección de una de sus películas.

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Ciudad de México.- El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), el mayor de México, celebra su vigesimocuarta edición con una gala inaugural en la que se presenta la película ‘Campeón gabacho’, del mexicano Jonás Cuarón, con la presencia del director y de su padre, el reconocido cineasta Alfonso Cuarón.

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Berlín.- El doble español Joel Abadal lleva 17 años en la industria del cine, donde comenzó de niño en la película de zombies 'REC3', de Paco Plaza, y desde entonces ha seguido desarrollando su carrera como doble de acción hasta encarnar a Brad Pitt en 'El corazón de la bestia', de David Ayer, "un sueño hecho realidad", según dijo en una entrevista a EFE.

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Nueva York (EE.UU.).- Fujifilm inaugura en el Lower East Side de Nueva York FUJIKINA 2026, un festival dedicado a celebrar los 200 años de la fotografía con exposiciones, charlas, talleres y recorridos fotográficos.

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París.- La lujosa joyería Chaumet de París abre las puertas de su casa hasta domingo para mostrar a los visitantes el proceso creativo para conocer como son creadas sus tiaras.

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cdp/aca/EFE

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