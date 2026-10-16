El CEO de Ithaca Energy dejará el cargo el 31 de marzo de 2027

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Luciano Vasques, consejero delegado de Ithaca Energy, ha informado al consejo de administración del operador independiente de petróleo y gas en el mar del Norte de su intención de abandonar la compañía el 31 de marzo de 2027.

De este modo, el consejo de Ithaca Energy ha iniciado el proceso para identificar a un sucesor con el fin de llevar a cabo una transición ordenada de responsabilidades.

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"Quisiera expresar mi agradecimiento a Luciano por su apoyo durante este periodo de transformación para la compañía, incluyendo la exitosa integración de Eni UK", ha comentado Yaniv Friedman, presidente ejecutivo de la compañía.

"Tras la exitosa fusión, nuestra entrada en el índice FTSE 100 y el establecimiento de una sólida plataforma para el crecimiento futuro, creo que la compañía se encuentra en excelente estado y que ahora es el momento idóneo para mi jubilación y el traspaso de funciones", ha añadido Luciano Vasques.

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