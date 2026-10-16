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Rescatan a 21 migrantes de una patera al sureste de Cabrera

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Palma, 16 oct (EFE).- Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han rescatado esta madrugada a 21 migrantes de origen subsahariano en una patera en el mar, a unas 5 millas al sureste de Cabrera.

El rescate ha sido sobre las 3:05 horas y han intervenido, además de Salvamento Marítimo, el servicio marítimo provincial de la Guardia Civil y agentes del puesto de Felanitx y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic), ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

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Con la patera de este viernes, en lo que va de semana han llegado a las islas una docena de embarcaciones de este tipo, con 178 personas abordo. El martes llegaron siete pateras, el miércoles otras tres y el jueves una más.

En lo que va de año han llegado al archipiélago 370 pateras con 6.719 migrantes, según los datos contabilizados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares.

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En 2025 arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE

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