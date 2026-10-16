Rescatan a 21 migrantes de una patera al sureste de Cabrera

Guardar

Palma, 16 oct (EFE).- Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han rescatado esta madrugada a 21 migrantes de origen subsahariano en una patera en el mar, a unas 5 millas al sureste de Cabrera.

El rescate ha sido sobre las 3:05 horas y han intervenido, además de Salvamento Marítimo, el servicio marítimo provincial de la Guardia Civil y agentes del puesto de Felanitx y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic), ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

PUBLICIDAD

Con la patera de este viernes, en lo que va de semana han llegado a las islas una docena de embarcaciones de este tipo, con 178 personas abordo. El martes llegaron siete pateras, el miércoles otras tres y el jueves una más.

En lo que va de año han llegado al archipiélago 370 pateras con 6.719 migrantes, según los datos contabilizados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares.

PUBLICIDAD

En 2025 arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE