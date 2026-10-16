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El Supremo valida el proyecto de reforma de la Ley contra el Odio de cara a su debate en el Parlamento

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El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha validado el proyecto de reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, que la oposición denuncia que fue usada para reprimir y perseguir a disidentes, con lo que allana el camino para su debate en el Parlamento.

La Sala Constitucional del TSJ ha señalado en un comunicado que tiene competencia para "conocer y decidir la presente iniciativa legislativa" y ha agregado que, además, la misma tiene "conformidad constitucional", con lo que abre la puerta a que "se continúe el proceso legislativo para su discusión y aprobación ante la Asamblea Nacional".

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció a finales de septiembre que había solicitado al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, una reforma parcial de esta ley, una controvertida norma vigente desde 2017 y que la oposición denunció como una forma de legitimar la persecución.

Así, la actual mandataria --que llegó al poder tras la operación militar lanzada a principios de año por Estados Unidos contra Venezuela, que se saldó con más de cien muertos y la captura del presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores--, afirmó que este paso sería una forma de seguir avanzando "hacia una nueva etapa de convivencia ciudadana en Venezuela".

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Rodríguez enmarcó la propuesta en "las medidas adoptadas por el Gobierno para transformar el sistema de justicia penal y favorecer el recuentro y la convivencia democrática", entre denuncias de opositores y ONG sobre el uso de la ley para reprimir a las críticas a las autoridades del país sudamericano.

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