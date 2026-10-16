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Defensas antiaéreas rusas derriban 644 drones sobre más de una veintena de regiones

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Moscú, 16 oct (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la noche 644 drones ucranianos sobre más de una veintena de regiones de la parte europea del país, según informó este viernes el Ministerio de Defensa de Rusia.

El parte de guerra precisó que los aparatos no tripulados atacaron casi la mitad de las regiones rusas al oeste de los Urales, desde Moscú a San Petersburgo, las fronterizas Kursk y Briansk, la república de Tatarstán o las sureña Rostov y Krasnodar.

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Los drones ucranianos, que reanudaron el jueves sus operaciones contra refinerías rusas tras varios días de pausa, también intentaron alcanzar objetivos en la anexionada península ucraniana de Crimea y el mar Negro.

La agencia federal de transporte aéreo, Rosaviatsia, admitió que Ucrania había logrado paralizar durante varias horas durante la noche las operaciones de numerosos aeropuertos, incluido los cuatro de la capital del país.

En particular, en la región de Vladímir, a menos de 200 kilómetros de Moscú, las autoridades informaron sobre ataques enemigos contra la infraestructura de calefacción ahora que empiezan a bajar las temperaturas.EFE

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