Las ventas del sector servicios aceleran su crecimiento en agosto al 6% y suman 29 meses de ascensos

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El sector servicios registró un aumento de su facturación del 6% en agosto en relación al mismo mes de 2025, tasa 1,3 puntos superior a la del mes anterior, según datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance de agosto, las ventas del sector servicios encadenan 29 meses consecutivos de tasas interanuales positivas.

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Según Estadística, dentro del sector servicios, el comercio elevó sus ventas un 7,2% en el octavo mes del año, mientras que los otros servicios facturaron un 4,1% más que en igual mes de 2025.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de los servicios se incrementó un 5,5% en agosto en tasa interanual, porcentaje medio punto superior al del mes anterior. Con este repunte, la serie corregida también encadena 29 meses de incrementos interanuales en la facturación de los servicios.

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En tasa mensual (agosto sobre julio), las ventas del sector, eliminando el efecto estacional y de calendario, aumentaron un 0,3%, frente al descenso mensual del 0,8% experimentado en julio.

El empleo creado por el sector servicios subió un 1,2% en el octavo mes del año respecto a agosto de 2025, igualando la tasa registrada el mes previo. La ocupación del sector lleva creciendo de manera ininterrumpida desde abril de 2021.

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