Un tiroteo en una escuela primaria de Oregón deja al menos tres niños y un adulto muertos, además del tirador

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Al menos tres niños y un adulto han muerto este jueves en un tiroteo en una escuela primaria en la ciudad de Bend, en el estado de Oregón, noroeste de Estados Unidos, tras entrar un individuo en el centro educativo, donde ha comenzado a disparar. El tirador, que sería un adolescente de 16 años, también ha muerto, abatido a tiros "posiblemente" por una persona que se encontraba en el lugar, según la Policía municipal.

Fuentes de las fuerzas de seguridad han confirmado el balance de víctimas mortales de tres menores y un adulto a las cadenas estadounidense CNN y CBS y a los diarios 'The New York Times' y 'The Washington Post', después de que la Policía de Bend haya informado, de manera inicial, de meros heridos entre las víctimas. Los mismos medios han indicado, citando igualmente a fuentes de las fuerzas de seguridad, que el tirador era un varón de 16 años.

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La Policía de Bend difundía poco antes un balance inicial en un comunicado en el que apuntaba al tirador como único fallecido confirmado, si bien advertía la existencia de "varias víctimas", incluidos niños y con traslado hospitalario de "al menos dos" de ellas, sin poder precisar su estado.

Los hechos se han desencadenado, según el relato policial, después de que el cuerpo recibiera informaciones sobre "un tirador activo" en la escuela primaria Silver Rail "aproximadamente a las 12.59 horas (hora local, las 21.59 horas en España peninsular y Baleares)".

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"La primera llamada indicaba que un hombre desconocido había disparado contra un automóvil", reza el comunicado publicado por la Policía de Bend, que agrega que, "en el minuto siguiente, el centro de despacho del condado de Deschutes recibió varias llamadas al 911 informando que una persona había ingresado a la escuela y había comenzado a disparar".

Tras apenas tres minutos, varios miembros del cuerpo se encontraban ya en el lugar de los hechos, añade la nota, que subraya que, "segundos después, los agentes informaron de que el sospechoso había sido abatido, posiblemente por un testigo".

Bajo esta coyuntura, las fuerzas de seguridad han decidido "evacuar todas las aulas" del centro y trasladar en autobús a los alumnos a una iglesia situada a poco más de dos kilómetros "para el proceso de reencuentro con sus familias" y tutores legales, a quienes han solicitado "que se dirijan a dicho lugar".

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Asimismo, la Policía ha señalado que "habrá una presencia significativa de las fuerzas del orden en los alrededores de la escuela y en la iglesia Journey Church durante el tiempo que sea necesario", solicitando al público que "evite transitar por la zona".

Por su parte, el superintendente del distrito escolar Bend-La Pine, Steven Cook, ha enviado sus "más sentidas condolencias a las familias y a todas las personas afectadas por esta violencia" en un breve comunicado difundido por el propio cuerpo policial en el que remarca que las "prioridades inmediatas" ahora son velar por los estudiantes y el personal de la escuela, "así como brindar apoyo a las fuerzas del orden y a los equipos de emergencia".

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