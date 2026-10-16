HR Ratings rebaja la nota de largo plazo de México por deterioro fiscal y bajo crecimiento

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Ciudad de México, 15 oct (EFE).- La calificadora mexicana HR Ratings rebajó este jueves de BBB+ a BBB la calificación soberana de México a largo plazo, con perspectiva estable, ante un deterioro fiscal, menores expectativas de crecimiento y su previsión de que la deuda alcance el 65,6 % del producto interno bruto (PIB) en los próximos siete años.

La agencia mantuvo la calificación de corto plazo en HR3 y el grado de inversión del país, pero sostuvo que los esfuerzos del Gobierno mexicano para reducir el déficit desde su máximo de 2024 han resultado insuficientes ante un gasto que aumenta más rápido que la recaudación.

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También, estimó que el déficit público, medido mediante los requerimientos financieros del sector público, alcanzará el 4,6 % del PIB en 2026, con lo que acumularía cinco años por encima del 4 %, y previó un 4,7 % para 2027.

En 2025, el Gobierno federal acumuló su quinto déficit primario consecutivo.

La firma señaló que el costo de los intereses de la deuda supera ya los presupuestos de los estados y municipios y proyectó que represente en promedio el 3,9 % del PIB durante los próximos años.

La deuda neta pasaría del 52,6 % del PIB en 2025 al 54,5 % en 2026, el 56,4 % en 2027 y el 61,2 % en 2030.

Además, HR Ratings redujo al 1,3 % su pronóstico de crecimiento para 2026, frente al 1,5 % previsto por Hacienda de México, y recortó del 1,85 % al 1,5 % su estimación anual de largo plazo. Esto, por la debilidad de la inversión, el estancamiento de la productividad y la vigencia prevista del tratado comercial norteamericano (T-MEC) hasta 2036.

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En cambio, la agencia estimó que la inflación podría regresar al intervalo objetivo del banco central desde 2027 y promediar el 3,7 % hasta 2033.

Sobre la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), reconoció los mecanismos gubernamentales para reducir su deuda y mejorar sus vencimientos, pero consideró que la empresa seguirá necesitando apoyo público para pagar sus obligaciones al menos hasta 2029.

La calificadora indicó que una mejora crediticia exigiría superávits primarios superiores al 1 % del PIB y un crecimiento sostenido superior al 2,5 %.

En contraste, déficits públicos persistentes superiores al 5 %, déficits primarios superiores al 2 % o un crecimiento inferior al 1 % podrían provocar otra rebaja, advirtió HR Ratings.

En respuesta, Hacienda destacó el ajuste fiscal de 1,3 puntos del PIB realizado en 2025 como el mayor desde 1990, y subrayó la recuperación de la actividad, con un crecimiento anual del 2,1 % en el segundo trimestre de 2026.

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La dependencia destacó además un alza anual del 29 % de las exportaciones entre enero y agosto y que cerca del 80 % de la deuda federal está denominada en pesos y a tasa fija.

Asimismo, Hacienda destacó en su nota que México conserva el grado de inversión con las ocho agencias que evalúan su deuda soberana. EFE