Al menos tres muertos y 16 heridos, uno de gravedad, tras un aparatoso accidente con dos autobuses en Calgary

15/10/2026 El jefe del Cuerpo de Bomberos de Calgary, Steve Dongworth, comparece ante los medios tras un aparatoso accidente de tráfico en la ciudad. Al menos tres personas han muerto y otras 16 han resultado heridas este jueves tras un aparatoso accidente que ha provocado un incendio en un autobús en la ciudad de Calgary, en la provincia canadiense de Alberta. SOCIEDAD NORTEAMÉRICA CANADÁ NORTEAMÉRICA INTERNACIONAL POLICÍA DE CALGARY EN YOUTUBE

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Al menos tres personas han muerto y otras 16 han resultado heridas este jueves tras un aparatoso accidente que ha provocado un incendio en un autobús en la ciudad de Calgary, en la provincia canadiense de Alberta.

"Hoy mismo hemos intervenido en un grave accidente con incendio de un autobús de transporte público que ha causado la muerte de tres personas y ha dejado al menos 16 heridos", ha informado la Policía municipal en una publicación en redes en la que alude a un evento "profundamente angustioso tanto para las personas directamente afectadas como para el conjunto de la comunidad".

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La muerte de esas tres personas ha sido confirmada por el personal sanitario en el mismo lugar de los hechos, ha informado ante los medios el portavoz de Emergencias sanitarias de Calgary, Adam Loria, que ha indicado que, de los 16 heridos, "diez han sido trasladados a varios hospitales" de la ciudad, y "uno de ellos se encuentra en estado crítico".

Uno de los heridos sería el conductor de uno de los dos buses involucrados --que funcionaba con gas natural licuado--, a quien los Bomberos han tenido que excarcelar y que ha sufrido "heridas de bastante gravedad", según ha señalado el jefe del Cuerpo de Bomberos de Calgary, Steve Dongworth.

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Al hilo, ha señalado que el accidente ha obligado al despliegue de siete vehículos del parque de Bomberos, además de un octavo "especializado en materiales peligrosos" y con su correspondiente equipo, dadas las características del gas natural licuado empleado como combustible por uno de los autobuses.

Según el relato presentado a los medios por el sargento de Policía Andy Woodward, "uno de los autobuses circulaba por Saddle Ridge Circle cuando colisionó con un vehículo blanco; este, a su vez, chocó contra un vehículo negro y, posteriormente, terminó impactando contra un camión tipo furgón". "El vehículo continuó su trayectoria y golpeó a otro autobús, que se encontraba detenido en la parada y ya estaba en llamas. Este segundo autobús cruzó la calzada e impactó contra otros dos vehículos", ha proseguido.

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"Llevo más de 36 años en el servicio y creo que este es, probablemente, el escenario más complejo en el que he trabajado en relación con un accidente de este tipo", ha remarcado el sargento, incidiendo en que "cualquier escena como esta, traumática, es difícil para todos los servicios de Emergencias, Bomberos, Urgencias y Policía".