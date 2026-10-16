UA: Organizaciones no rinden cuentas de más de 700 millones de dólares contra ébola en RDC

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Nairobi, 16 oct (EFE).- Donantes internacionales han desembolsado hasta ahora unos 962 millones de dólares a organizaciones implicadas en la respuesta contra el ébola en la República Democrática del Congo (RDC), pero éstas no han dado explicaciones al Gobierno congoleño sobre el uso de más de 700 millones, alertó la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA), al exigir "transparencia".

"De los 962 millones de dólares desembolsados por los donantes (directamente a varias organizaciones internacionales y ONG), más de 700 millones siguen siendo desconocidos para las autoridades nacionales", dijeron en un comunicado recogido este viernes por medios locales los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África).

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Así, solo un 30 % de las organizaciones implicadas "compartieron su información financiera" en una reunión con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC y los CDC de África, al declarar haber recibido en conjunto 220 millones de dólares (120 ya utilizados en la respuesta y otros 100 todavía pendientes de ser usados).

"Se trata de un importante déficit de transparencia y comunicación financiera por parte de las organizaciones, que impide al Gobierno tener una visión completa de los recursos movilizados, su utilización y los resultados obtenidos", destacó la agencia panafricana, al lamentar la "falta de cooperación" de las citadas organizaciones, si bien no precisó sus nombres.

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Para los CDC de África, "es inaceptable que organizaciones reciban cientos de millones de dólares para intervenir en un país que afronta una grave emergencia sanitaria sin rendir cuentas de manera transparente a las autoridades nacionales responsables de la coordinación de la respuesta".

Frente a esta situación, la agencia afirmó que seguirá trabajando con el Gobierno congoleño para lograr una "conciliación completa de la financiación" y alertó de que respaldará las "medidas administrativas y reglamentarias" que el Ejecutivo del país africano "considere necesarias".

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"Estas medidas podrían llegar hasta la suspensión o el retiro de su acreditación o de su autorización para operar en el territorio nacional", advirtió el organismo.

"Los CDC de África también podrán poner en conocimiento de las autoridades competentes de otros países africanos los nombres de aquellas organizaciones que no respetan a los gobiernos africanos", añadió.

La RDC declaró el pasado 15 de mayo su decimoséptimo brote de ébola -el segundo más mortífero de la historia a nivel global-, que afecta a siete provincias y, según el último balance oficial difundido por el INSP, con datos recabados hasta el 13 de octubre, ha causado 9.212 casos confirmados y 4.441 fallecidos hasta ahora.

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También se propagó a la vecina Uganda, donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 26 de agosto el fin del brote, tras contabilizar 20 contagios confirmados, incluidos 15 importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.

Otros tres países también han detectado casos vinculados, como Kenia (dos), Francia (uno) o Países Bajos (uno). EFE