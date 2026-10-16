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Las ventas de la industria disparan su crecimiento en agosto al 10,8% y suman seis meses de alzas

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La cifra de negocios de la industria se disparó un 10,8% en agosto en relación al mismo mes de 2025, tasa más de seis puntos superior a la de julio y la más elevada desde el pasado mes de abril, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance de agosto, las ventas de la industria encadenan seis meses de ascensos interanuales consecutivos tras los repuntes de marzo (+10%), abril (+11,4%), mayo (+3,3%), junio (+9,3%) y julio (+4,4%).

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Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de la industria aumentó un 8,7% interanual en agosto, tasa 4,1 puntos superior a la del mes previo y con la que se suman también seis meses consecutivos de incrementos.

En tasa mensual (agosto sobre julio) y eliminando la estacionalidad y el efecto calendario, la facturación de la industria se disparó un 2,1%, su mayor avance mensual desde marzo, y con el que se ponen fin a cuatro meses consecutivos de descensos.

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Contenido multimedia:

Gráfico interactivo: Evolución de la facturación de la industria en España. Variación anual de la cifra de negocio de la industria

Url de inserción: https://www.epdata.es/evolucion-de-la-facturacion-de-la-industria-en-espana-variacion-anual-de-la-cifra-de-negocio-de-la-industria/dd1a9f8b-7d08-42a2-b991-7384bd37973a

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