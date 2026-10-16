Putin pone bajo control temporal a cinco empresas europeas, incluida francesa Tarkett

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Moscú, 16 oct (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, puso hoy bajo control externo a cinco empresas europeas, incluida la multinacional francesa de revestimientos deportivos Tarkett, medida equivalente a la expropiación provisional de sus activos.

Así lo establece un decreto presidencial recogido por las agencias rusas, que cede todos los derechos de dichos activos a la compañía rusa Tsentr Kapital, al igual que había hecho el líder ruso con otras empresas europeas en las últimas semanas.

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El decreto también incluye a la belga Ontex; la alemana Georg MENSHEN; la holandesa Sonoco Packaging Netherlands Investments y la sueca Sverige Internacional Holdings, cuyos activos se estiman en aproximadamente 50.000 millones de rublos (unos 600 millones de dólares).

Recientemente, Putin admitió la posibilidad de expropiar empresas occidentales como Nestlé o Auchan, también puestas bajo control temporal, en respuesta a una nacionalización de activos rusos por parte de Occidente.

"Estamos creando las condiciones para que, en caso de que nacionalicen o se roben nuestras empresas, podamos responder simétricamente. A esto se debe la instauración del control temporal de las empresas" occidentales, declaró durante su intervención en el club de debate Valdái.

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Recordó que los países llamados por Rusia inamistosos "bloquearon las reservas en oro y divisas de nuestro Banco Central, e incluso destinan los ingresos generados por el uso de estas reservas a la guerra" en Ucrania. No obstante, matizó que Rusia está dispuesta a devolver el control de estas empresas a sus propietarios en caso de que la situación internacional se torne "propicia".

En las últimas semanas, Rusia ha puesto bajo control temporal los activos de varias compañías occidentales que aún operaban en el mercado ruso, incluyendo METRO AG, Aptar Europe Holding, Nestlé, Leroy Merlin y la filial de Auchan.

Tras el inicio de la guerra en Ucrania, las autoridades rusas pusieron bajo gestión estatal temporal los activos de una serie de empresas extranjeras como Carlsberg o Danone que anunciaron su salida del mercado ruso en protesta por la contienda bélica. EFE

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