Suben a cinco los muertos en ataque de los hutíes contra Palacio Presidencial en Aden

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Saná, 16 oct (EFE).- Al menos cinco personas murieron y otras 16 resultaron heridas en el ataque con misiles y drones lanzado por los rebeldes hutíes este jueves contra el Palacio Presidencial de Aden, sede del Gobierno yemení internacionalmente reconocido que los insurgentes tomaran la capital, Saná, en 2014.

El ministro de Salud, Qasem Buhaibeh, informó este viernes en un comunicado que entre las víctimas se encontraban guardias de seguridad y empleados civiles que trabajaban en el complejo presidencial ubicado en el distrito de Maasheeq, en la ciudad portuaria de Aden.

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Ayer, el Ministerio de Información yemení había informado de que entre los fallecidos se encontraban dos guardaespaldas del primer ministro, Shaya al Zindani.

Buhaibeh comparó este ataque con el perpetrado en diciembre de 2020 contra el Aeropuerto Internacional de Aden, que tuvo como objetivo a funcionarios gubernamentales que llegaban a la ciudad y causó decenas de muertos y heridos.

Afirmó que este último ataque refleja "las continuas amenazas" contra funcionarios, empleados y civiles, así como los intentos de obstaculizar la restauración de las instituciones estatales.

Fuentes gubernamentales consultadas por EFE confirmaron ayer bajo condición de anonimato que el jefe del Ejecutivo yemení y varios de sus ministros se encontraban en el palacio en el momento del impacto.

Asimismo, indicaron que el jefe del Consejo de Liderazgo Presidencial del Yemen, Rashad al Alimi, y otros miembros del máximo órgano de gobierno del país árabe se encontraban en la capital de Arabia Saudí, Riad, y en otros puntos del territorio yemení.

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Por su parte, el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, confirmó en un comunicado este jueves que los insurgentes atacaron el complejo, pero especificó que la acción fue dirigida contra "el cuartel general de operaciones militares del enemigo saudí en Aden", en referencia a la coalición militar liderada por Riad que interviene en el Yemen desde 2015.

Se trata de la primera vez que los hutíes atacan el Palacio Presidencial de Aden con misiles desde el estallido de esta nueva fase de la guerra del Yemen a principios de septiembre.

El complejo está compuesto por varios edificios y villas con vistas al golfo de Aden, y es uno de los monumentos políticos e históricos más destacados de la ciudad, ahora amenazada por los hutíes en su campaña para hacerse con el control de las zonas costeras del Yemen que están en manos de las fuerzas progubernamentales.

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El Ejército yemení, por su parte, mantiene una contraofensiva que cuenta con la cobertura aérea de Arabia Saudí, país que a su vez es objetivo de ataques de los hutíes por su participación en la guerra del Yemen desde 2015 al frente de una coalición militar en apoyo al Gobierno internacionalmente reconocido.EFE