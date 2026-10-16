Eritrea niega la suspensión unilateral de la cooperación con Londres para las repatriaciones forzosas

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Las autoridades de Eritrea han rechazado las acusaciones formuladas por el Ministerio del Interior de Reino Unido, que aseguró este miércoles que el país africano había interrumpido de forma "abrupta" su colaboración en el retorno forzoso de y bajo escolta de ciudadanos eritreos, y ha denunciado la falta de diálogo con Londres, acusando al Ejecutivo británico de politizar el sistema de asilo.

En un comunicado, la Embajada de Eritrea en Reino Unido ha defendido que su Gobierno no acepta la expulsión forzosa de sus nacionales y ha asegurado que esta posición ha sido trasladada en reiteradas ocasiones a representantes de las autoridades británicas.

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Asimismo, ha reprochado a Londres que no haya respondido a sus peticiones para abrir conversaciones destinadas a abrir un procedimiento que garantice el regreso de sus ciudadanos "en condiciones dignas". Según la Embajada, Reino Unido ha evitado mantener un diálogo "constructivo" y "apropiado" y ha seguido defendiendo las repatriaciones obligatorias, una postura que, a su juicio, contradice sus propias directrices oficiales sobre Eritrea.

La legación diplomática ha situado el origen del conflicto en lo que considera una instrumentalización política del sistema británico de protección internacional. En concreto, ha acusado al Ejecutivo de conceder asilo de forma generalizada a personas que aseguran ser eritreos con el objetivo de debilitar al Gobierno del país africano.

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A este respecto, ha sostenido que la concesión de protección 'prima facie', es decir, sin exigir en todos los casos una evaluación individual completa de las circunstancias, ha contribuido a aumentar la llegada de solicitantes de asilo a Reino Unido. Según la versión eritrea, esta política ha actuado como un "factor de atracción", especialmente para menores de edad procedentes de Eritrea y para personas de otras nacionalidades que presuntamente se hacen pasar por ciudadanos eritreos.

La Embajada considera que estás prácticas han agravado el problema hasta alcanzar unas dimensiones muy superiores a las habituales y ha cuestionado la legitimidad de las decisiones adoptadas por las autoridades británicas en materia de asilo y retorno.

Por otro lado, el comunicado justifica la suspensión de los traslados escoltados de ciudadanos eritreos que, según Londres, regresaban voluntariamente a su país. La legación ha atribuido esta decisión a actuaciones que considera inaceptables por parte de las autoridades británicas, entre ellas la falta de información sobre la devolución de personas condenadas que todavía estaban cumpliendo penas de prisión.

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También ha denunciado que algunos de estos retornos fueran presentados como "voluntarios" pese a que, según sostiene, las circunstancias de su regreso no se correspondían con esa descripción.

En este contexto, la Embajada ha lamentado que la ministra del Interior británica haya anunciado la aplicación de "medidas correctivas de visado" como respuesta a la situación. No obstante, ha restado importancia a la iniciativa y la ha calificado de maniobra política de carácter superficial.

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Como argumento, ha afirmado que Reino Unido no ha concedido "ni un solo visado" a funcionarios eritreos desde 2022, por lo que considera que las medidas anunciadas