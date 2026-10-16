Sandra Barneda y Pascalle Paerel reaparecen radiantes, y derrochando amor, cinco días después de su boda

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Sandra Barneda y Pascalle Paerel se daban el 'sí quiero' después de cuatro años de relación el pasado sábado 10 de octubre en una ceremonia de ensueño celebrada en la finca que la presentadora posee en Candeleda (Ávila) ante numerosos conocidos como Jorge Javier Vázquez, Terelu Campos, Carmen Borrego, Beatriz Archidona, o Marta Torné. Y lejos de irse de luna de miel, las recién casadas han reaparecido solo cinco días después de su boda en la entrega del Premio Planeta en Barcelona, galardón del que la periodista quedó finalista en 2020 con su novela 'Un océano para llegar a ti'.

Radiantes, cogidas de la mano e intercambiando miradas y sonrisas que reflejan lo enamoradísimas que están y su felicidad tras haber dado el paso más importante de sus vidas, la presentadora de 'La isla de las tentaciones' y su mujer han acaparado todas las miradas a su paso por la alfombra roja en su primera aparición pública tras su enlace.

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Una cita muy especial en la que ambas han derrochado elegancia desprendiendo amor a raudales. Sandra ha escogido un vestido negro con cuerpo de satén y falda de gasa semitransparente hasta los tobillos, blazer entallada al tono -con un broche joya dorado en la solapa, zapatos acharolados de tacón bajo con tira al empeine y cierre de pulsera en el tobillo, y un bolso pequeño de Louis Vuitton.

Pascalle, por su parte, ha lucido un sofisticado conjunto compuesto por blusa de seda blanca con detalle de volantes en los hombros y falda negra satinada, que ha completado con cinturón en el mismo color con hebilla dorada de Zadig & Voltaire, salones clásicos, y bolso burdeos al hombro.

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