Katie Zacharia, la nueva portavoz de Trump, admite que no aprobó el examen de abogacía

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La recién nombrada secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, ha admitido que nunca aprobó el examen del colegio de abogados (conocido como bar exam) de California, justificando que la prueba fue "intrascendente" para ella debido a sus planes de mudarse a China.

En una entrevista concedida a Fox News, la portavoz del presidente estadounidense, Donald Trump, ha tratado de zanjar la polémica en torno a sus credenciales legales y, además, ha defendido su breve y accidentada primera comparecencia ante los medios, alegando que tuvo "muy poco tiempo de preparación".

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"Me gradué en Pepperdine, me casé en la misma semana y teníamos toda la intención de mudarnos a China", explicó Zacharia al ser cuestionada sobre por qué no superó el examen que habilita para ejercer la abogacía en Estados Unidos. La portavoz detalló que se presentó a la prueba únicamente para no constar como retirada, sabiendo que su futuro inmediato estaba en el extranjero, donde aseguró haber trabajado en un bufete chino gestionando "transacciones transfronterizas" y acuerdos de accionistas multimillonarios. Asimismo, confirmó que nunca volvió a intentar examinarse tras regresar a Estados Unidos debido a su maternidad y a que "nunca fue su intención" ejercer formalmente.

La controversia sobre su currículum estalló después de que el propio Donald Trump la presentara públicamente como "abogada" (attorney, en inglés) al anunciar su nombramiento. Ante las críticas, Zacharia ha defendido que consultó a expertos legales que le aseguraron que era aceptable denominarse de tal manera por poseer un título de Juris Doctor (JD) y experiencia internacional, siempre que no proporcionara asesoramiento legal remunerado. Al ser interpelada sobre 15 publicaciones en redes sociales donde se la identificaba como "attorney" --término reservado en EEUU para quienes han superado el examen estatal--, la portavoz ha justificado que se trataba de meros "retuits" y que corrigió el registro para aclarar que no respaldaba dicho título.

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La entrevista también ha servido para abordar las críticas recibidas por su debut en la sala de prensa de la Casa Blanca, una comparecencia de apenas 14 minutos en la que solo respondió a tres preguntas. Zacharia ha justificado su desempeño explicando el proceso de su contratación. La portavoz ha asegurado que recibió la oferta un viernes, viajó a Washington el domingo y tuvo que dar la rueda de prensa el martes por la mañana recibiendo el material apenas unas horas antes.

"Creo estuve a la altura de las circunstancias", ha defendido, aunque ha admitido que, en retrospectiva, quizá debería haberse limitado a presentarse sin aceptar preguntas de los periodistas en su primer día.