TSMC confirma conversaciones para colaborar con el proyecto de chips de Elon Musk en Texas

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Taipéi, 16 oct (EFE).- El gigante taiwanés de los semiconductores TSMC confirmó que estudia colaborar con el proyecto Terafab del magnate estadounidense Elon Musk en Texas (EE.UU.), aunque advirtió de que cualquier fábrica en la que participe deberá quedar bajo su gestión.

El presidente y consejero delegado de TSMC, C. C. Wei, explicó durante una conferencia con inversores que la posible cooperación se encuentra todavía en fase de conversaciones, sin que se haya anunciado un acuerdo, informó este jueves la agencia CNA.

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Las declaraciones llegan después de que Musk señalara en redes sociales que TSMC podría subarrendar parte de las instalaciones de Terafab, pero que su participación no iría más allá de esa posibilidad.

Wei insistió en que la compañía debe controlar directamente las operaciones de fabricación para garantizar sus procesos productivos, en un momento en que TSMC acelera la ampliación de su capacidad en Estados Unidos ante las peticiones de sus principales clientes.

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El proyecto Terafab, anunciado por Musk en marzo, contempla la fabricación de semiconductores para aplicaciones de inteligencia artificial (IA), vehículos eléctricos, robótica y tecnología aeroespacial, con la participación de empresas vinculadas al empresario como SpaceX y Tesla.

En agosto, las autoridades de Texas anunciaron una inversión inicial de más de 16.800 millones de dólares para la primera fase de Terafab, ubicada en el condado de Grimes, al noroeste de Houston, con una previsión de unos 3.000 puestos de trabajo.

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La posible colaboración supone un cambio respecto al tono de las declaraciones de Wei en junio, cuando, preguntado por Terafab como eventual competidor, aseguró que TSMC no temía la competencia y se limitó a desearle "lo mejor" a Musk.

El acercamiento coincide con los resultados récord presentados este jueves por TSMC, cuyos beneficios netos aumentaron un 68,7 % interanual en el tercer trimestre, hasta 763.064 millones de dólares taiwaneses (23.655 millones de dólares estadounidenses), impulsados por la demanda de chips avanzados para IA.

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La compañía, principal fabricante mundial de semiconductores por contrato y proveedora de Apple, Nvidia y AMD, ya mantiene importantes planes de expansión en Arizona, donde construye nuevas instalaciones para atender la creciente demanda de sus clientes estadounidenses.