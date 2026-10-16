Peso mexicano liga seis semanas de depreciación, su peor racha desde 2019

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Ciudad de México, 16 oct (EFE).- El peso mexicano acumuló este viernes seis semanas consecutivas de depreciación frente al dólar, su peor racha desde 2019, equivalente a una caída del 9,54 %, en medio de expectativas de mayores tasas de interés en Estados Unidos y una creciente preocupación por las perspectivas económicas de México.

De acuerdo con datos de cierre de Banco de México, el tipo de cambio cerró en 18,50 pesos por dólar, por encima de las 18,41 del viernes anterior, una depreciación semanal del 0,51 %.

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Con ello, el peso acumula siete semanas de pérdidas en las últimas ocho y dejó atrás los niveles de entre 16 y 17 unidades por dólar que había registrado anteriormente.

Los registros oficiales muestran que la única apreciación semanal de las últimas ocho ocurrió entre el 28 de agosto y el 4 de septiembre, cuando el tipo de cambio bajó de 17,03 a 16,89 pesos por dólar.

Desde entonces, el peso acumuló una depreciación del 9,54 %, según explicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base, quien destacó que no registraba seis semanas seguidas a la baja desde julio y agosto de 2019, cuando sumó siete.

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El dólar, que a principios de septiembre cotizaba por debajo de 17 pesos, alcanzó el miércoles un máximo anual de 18,60 unidades, su nivel más elevado desde noviembre de 2025.

Siller vinculó la caída con la expectativa de otro aumento de tasas de la Reserva Federal (Fed) en diciembre, que reduciría a 2,25 puntos porcentuales la diferencia entre los tipos de interés de ambos países, así como con el riesgo crediticio de México, después de que HR Ratings redujera su calificación soberana de largo plazo.

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La analista advirtió además de que el ajuste cambiario desde el mínimo de septiembre podría añadir 0,46 puntos porcentuales a la inflación durante los próximos 12 meses, principalmente por mercancías importadas.

Por su parte, un análisis de Barclays sostuvo este viernes que la postura de Banxico, favorable a eventuales recortes, contribuyó a la debilidad del peso, y estimó necesario un mensaje más cauteloso del banco central mexicano para estabilizar la divisa, ante los riesgos inflacionarios y señales de recuperación económica.

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No obstante, Kapital Grupo Financiero observó una moderación de las apuestas a una subida de tasas de la Fed el 28 de octubre, con una mayoría inclinada por una pausa.

A su vez, Actinver destacó también las turbulencias tecnológicas por dudas sobre el financiamiento de infraestructura de inteligencia artificial.

En este contexto, la última encuesta del Banco de México a especialistas privados anticipaba un dólar a 17,50 pesos al cierre de 2026 y 18,04 en 2027, mientras que la encuesta de Citi México recogió previsiones más altas de 18 pesos para finales de 2026 y 18,50 para 2027.

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En tanto, los participantes de ambas encuestas esperan que Banxico conserve la tasa de referencia en el 6,50 % hasta finales de 2027. EFE