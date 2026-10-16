El Banco Central de Paraguay sube a 5 % previsión de crecimiento y baja la de inflación

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Asunción, 16 oct (EFE).- El Banco Central del Paraguay (BCP) elevó de 4,5 % a 5 % la previsión de crecimiento del producto interior bruto (PIB) para este año y redujo de 3,3 % a 3 % el pronóstico de inflación, cifras que, según el presidente paraguayo, Santiago Peña, ubican a su país entre los que "más van a crecer en América Latina durante 2026".

Los datos, contenidos en el Informe de Política Monetaria de septiembre difundido este viernes, actualizan los números de julio pasado, cuando el emisor subió de 4,2 % a 4,5 % la estimación de expansión del PIB al cierre de 2026, al tiempo que bajó de 3,5 % a 3,3 % el pronóstico de inflación.

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Sobre el PIB, el documento atribuyó la expectativa de alza "al mejor desempeño previsto en los sectores de servicios y electricidad y agua", debido, entre otras razones, a una mayor generación de las hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá -que Paraguay administra de forma conjunta con Brasil y Argentina, respectivamente- y al crecimiento de la distribución de energía eléctrica.

El BCP también prevé un "mayor crecimiento de las exportaciones netas y del consumo total". En concreto, elevó del 1,5 % al 4,5 % su previsión de crecimiento del consumo público y rebajó del 4,3 % al 4,1 % la del consumo privado.

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Por otra parte, se prevé que la inflación cierre en 3 % y no en el 3,3 %, un ajuste que para el emisor responde "a una trayectoria más moderada de los precios de los bienes no energéticos, tanto alimenticios como no alimenticios", aunque se anticipan "mayores presiones" provenientes del costo de los combustibles.

En X, Peña resaltó que el BCP elevó su proyección de crecimiento de la economía local a 5 %, y señaló que "una economía fuerte significa desarrollo, más empleos y más oportunidades para todos".

De igual forma, señaló que, según el Banco Mundial, Paraguay crecerá un "4,7%, más del doble que el promedio de América Latina y el Caribe".

"Somos, además, uno de los tres países de la región que crecerán incluso por encima del promedio de Asia Oriental", indicó el gobernante.

El PIB en Paraguay creció un 4,7 % en 2024 y repuntó hasta 6,6 % en 2025. EFE