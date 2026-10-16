México anuncia fin de restricciones de EEUU a nuevos vuelos desde la capital del país

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Ciudad de México, 16 oct (EFE).- El Gobierno de México anunció este viernes que Estados Unidos levantó "con efecto inmediato" las restricciones a nuevos vuelos desde los aeropuertos de la zona metropolitana de la Ciudad de México, impuestas hace casi un año, tras diferencias por la reducción de operaciones aéreas y el traslado de vuelos de carga.

En un comunicado conjunto, las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informaron que el Departamento de Transporte (DOT) de Estados Unidos revocó las restricciones que impedían a las aerolíneas mexicanas la apertura de nuevos vuelos hacia ese país desde la capital mexicana.

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"La decisión refleja la voluntad de ambos gobiernos de avanzar hacia una nueva etapa de la relación bilateral en materia de aviación", indicó la nota.

La medida afectaba al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).

Las autoridades mexicanas destacaron que la decisión "con efecto inmediato" reabre "la posibilidad de desarrollar rutas y frecuencias desde el AICM y del AIFA hacia el mercado estadounidense".

La medida revoca así la Orden 213-2 mediante la cual el DOT había restringido dos operaciones existentes, once propuestas, así como operaciones "futuras de transportistas mexicanos", puntualizaron.

A finales de octubre de 2025, EE.UU. prohibió a las aerolíneas mexicanas solicitar nuevas rutas o aumentos de frecuencias hacia Estados Unidos desde el AIFA y el AICM, aunque no afectaba las operaciones ya existentes, con excepción de dos rutas desde el AIFA.

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El conflicto surgió porque el DOT acusó a México de incumplir el acuerdo bilateral de transporte aéreo desde 2022, al cuestionar la reasignación de 'slots' (franjas) en el AICM y el traslado de operaciones de carga al AIFA para aliviar la saturación de la terminal capitalina.

Washington sostenía que esas decisiones alteraban la competencia y contravenían el acuerdo bilateral aéreo, mientras que las autoridades mexicanas defendieron que se trataba de medidas técnicas orientadas a reforzar la seguridad y la eficiencia del sistema aeroportuario metropolitano.

En mayo de 2026, ambos Gobiernos pactaron un grupo de trabajo bilateral para dar seguimiento técnico a compromisos sobre el sistema aeroportuario metropolitano, el acceso a infraestructura en el AICM y el AIFA y la evaluación de las medidas regulatorias vigentes en Estados Unidos.

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El Gobierno mexicano señaló que la medida levantada este día es resultado de los avances del grupo de trabajo donde "México ha avanzado en los compromisos acordados". EFE