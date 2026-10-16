México propondrá revisar reglas de origen de productos en tratado con países Asia-Pacífico

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Ciudad de México, 16 oct (EFE).- México propondrá en noviembre revisar las reglas de origen de productos dentro del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (Tipat), que integra a varios países de la región Asia-Pacífico, ante el creciente proteccionismo de Estados Unidos.

Así lo indicó este viernes el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante una comparecencia ante diputados, donde explicó que México planteará en las reuniones de la Comisión del Tipat, previstas del 23 al 27 de noviembre próximo, perfeccionar esas disposiciones para adaptar el acuerdo a la transformación del comercio internacional.

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Las reglas de origen a las que se refiere Ebrard establecen qué bienes pueden acceder a las ventajas de un tratado según dónde se fabrican sus componentes, un aparte que el funcionario dice estar marcado en la actualidad por nuevos aranceles y exigencias sobre la procedencia de los productos.

“En el caso de los países de Asia, también tengo reunión de Tipat en noviembre, estamos proponiendo reglas de origen (...) que se perfeccionen para que este tratado sea compatible con lo que está sucediendo (en el comercio internacional)”, dijo sobre el acuerdo de libre comercio que conecta a 12 países de América, Asia, Oceanía y Europa.

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El funcionario advirtió que Washington avanza hacia un modelo de comercio administrado, en el que ya no bastará competir por precio o calidad, sino que cada vez importará más acreditar dónde se produjo cada parte de una mercancía.

“Ya no son sólo los aranceles y las reglas de origen, sino otras disposiciones complejas”, sostuvo sobre las medidas estadounidenses.

Ebrard reconoció que México aún necesita incrementar el contenido nacional de sus exportaciones y desarrollar empresas propias en electrónica y semiconductores para aprovechar la demanda de equipos destinados a la inteligencia artificial (IA).

Como antecedente, en junio estimó que México y Estados Unidos dependen de Asia en torno al 90 % para abastecerse de semiconductores, una concentración que ambos países buscan reducir mediante nuevas cadenas productivas norteamericanas.

En la comparecencia, destacó que en Guadalajara ya se ensamblan servidores para centros de datos y aseguró que México gana presencia en sectores vinculados con la IA, aunque no precisó cuánto valor de esos equipos corresponde a componentes producidos en el país.

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El Tipat está compuesto por Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur y Vietnam.