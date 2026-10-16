La Bolsa de México se apunta avance semanal del 4,36 % y se ubica en 68.929,72 unidades

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Ciudad de México, 16 oct (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) repuntó este viernes un 1,87 %, que lo llevó a acumular un alza semanal del 4,36 %, segunda en fila y tercera en las últimas cuatro semanas, por lo que el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, subió a 68.929,72 unidades, en una semana de ganancias en la mayoría de los mercados del mundo.

"En la semana, en los mercados de capitales europeos se observaron ganancias generalizadas, mientras que entre los índices estadounidenses el Nasdaq Composite y el S&P 500 retrocedieron, y el Dow Jones avaznzó", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

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En México, agregó la especialista, el IPC de la BMV "cerró la semana con una ganancia del 4,36 % para ligar dos semanas de ganancias y registrar su mayor avance desde la primera semana de abril", cuando ganó un 4,52 %.

Agregó que al interior del mercado mexicano, 32 de las 35 principales emisoras registraron avances en la semana, entre las que destacaron: Grupo Financiero Inbursa (+10,31 %), Banregio (+9,02 %), Genomma Lab (+8,82 %), Coca-Cola Femsa (+8,8 %) y Cemex (+8,4 %).

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Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, indicó que con la ganancia de este martes, el índice mexicano registra una ganancia del 7,34 % en lo que va de octubre y del 7,19 % en lo que va del año.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,48 % frente al dólar al pasar de 18,41 a 18,5 unidades, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 212 millones de títulos por un importe de 19.946 millones de pesos (unos 1.078 millones de dólares).

De las 789 firmas que cotizaron en la jornada, 384 terminaron con sus precios al alza, 380 tuvieron pérdidas y 25 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la minera Frisco (MFRISCO A-1), con el 10,89 %, y de la empresa de productos de consumo frecuente Fomento Económico Mexicano en sus series (FEMSA UBD), con el 5,35 % y (FEMSA UB), con el 3,93 %.

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En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el -5,04 %; de la firma de materiales de construcción Corporación Moctezuma (CMOCTEZ), con el -3,48 %, y de la firma acerera Grupo Simec (SIMEC B), con el -3,42 %.