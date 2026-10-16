México niega estancamiento en negociaciones con EEUU e insiste en bajar arancel automotriz

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Ciudad de México, 16 oct (EFE).- El secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, negó este viernes el estancamiento de las negociaciones con Estados Unidos para reducir los aranceles e insistió en su objetivo de bajar del 25 % al 15 % el gravamen a automóviles, pese a reportes sobre obstáculos por parte de la Administración del presidente Donald Trump.

“Yo no las veo estancadas”, afirmó a los periodistas tras comparecer ante diputados, al responder a una publicación de ‘The Wall Street Journal’ que atribuyó al secretario estadounidense de Comercio, Howard Lutnick, oposición a rebajas sustanciales del 25 % a los automóviles mexicanos y del 50 % al acero y aluminio.

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Ebrard señaló que Lutnick nunca le manifestó rechazo a esas reducciones y que las conversaciones continúan casi a diario, aunque reconoció que la cuarta ronda formal aún no tiene fecha y espero que se lleve a cabo antes de finalizar 2026.

“¿Hay que descartar que vamos a lograr esa reducción (de aranceles)? Claro que no”, sostuvo Ebrard, quien confió en obtener resultados pronto, aunque reconoció que dependen también del presidente Donald Trump.

México propone igualar el arancel del 15 % concedido a Corea del Sur, independientemente del contenido regional, y conservar descuentos por componentes estadounidenses.

Ebrard advirtió que el trato más favorable de Washington a competidores asiáticos perjudica incluso a fabricantes estadounidenses con plantas mexicanas, como General Motors.

Las exportaciones mexicanas de vehículos ligeros cayeron un 11,9 % interanual en septiembre, a 277.369 unidades, y la producción un 15,1 %, a 301.803, según cifras oficiales.

Las ventas internas aumentaron un 7,9 %, hasta 129.274 vehículos, mientras que Estados Unidos recibió alrededor del 76 % de los vehículos exportados entre enero y septiembre.

La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero) reportó una caída del 49 % en sus exportaciones a Estados Unidos durante 2025 y una utilización inferior al 60 % de la capacidad instalada.

Por otro lado, Ebrard defendió los aranceles mexicanos a determinados vehículos importados, que, afirmó, redujeron sus entradas hasta un 70 % en algunos casos sin elevar los precios, supervisados cada quince días por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Según el secretario, cerca del 80 % del comercio mexicano con Estados Unidos permanece libre de aranceles, con una tasa efectiva media del 3,2 % sobre las exportaciones.