Macron replica a Le Pen que cortar la ayuda a Ucrania amenazaría la seguridad de Francia

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Bruselas/París, 16 oct (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, criticó este viernes la voluntad de Marine Le Pen, la candidata de la extrema derecha para sucederle en las elecciones de 2027, de cortar las ayudas a Ucrania porque eso, advirtió, amenazaría la seguridad de los franceses.

Macron, que compareció este viernes ante la prensa en Bruselas al término de la cumbre del Consejo Europeo, también cargó contra Le Pen por entrometerse en una cuestión, la política internacional, que hasta el final de su mandato en mayo es de su competencia, y por hacerlo sin haber sido elegida.

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"Me sorprende la falta de humildad a veces de algunas o algunos al expresarse como si estuvieran ya en el puesto. Seamos respetuosos con las francesas y los franceses que votarán. Sean humildes. Ya afrontarán el voto cuando llegue", señaló, y subrayó que hasta entonces él ejercerá su responsabilidad "conforme a la Constitución" porque "fue elegido para eso".

Sobre el fondo, insistió en que "querer ayudar a Ucrania es nuestro interés, hay unanimidad de los europeos y es nuestra seguridad. Por tanto, los que dicen que habría que dejar de apoyar a Ucrania y cortarle la financiación tiran por la borda la seguridad de nuestra Europa y sobre todo la seguridad de las francesas y los franceses".

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El que va a seguir siendo jefe del Estado francés durante los próximos seis meses recordó que su país apoya a Ucrania como le apoyan igualmente los otros 26 miembros de la Unión Europea. La razón es, insistió, porque "está en juego nuestra seguridad".

"Cualquiera que ahora explique a los franceses que va a ahorrar" cortando esas ayudas situaría a Francia en "una posición inédita" de aislamiento, además de dar la impresión de que "nuestra seguridad no vale gran cosa".

El miércoles, la líder de la extrema derecha francesa y favorita de las encuestas de cara a las presidenciales de la próxima primavera había dicho que si llegaba al Elíseo, teniendo en cuenta que "Francia está al borde" de la suspensión de pagos por su deuda, "mantendría durante seis meses" la ayuda financiera a Ucrania pero luego cerraría el grifo.

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El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, le replicó que Ucrania comparte la experiencia de la guerra con sus aliados europeos, incluida Francia, que así aprenden y desarrollan tecnologías que les permitirán reforzar su seguridad. En paralelo, señaló que Francia no paga el mismo precio en vidas humanas, por lo que le parece que "Le Pen no controla bien ciertos detalles".

El jueves, la candidata ultraderechista francesa se mostró dispuesta a discutir de esa cuestión con Zelenski hasta en Kiev si la invita, pero reiteró su intención en caso de llegar al poder de cortar las ayudas de su país a Ucrania con el argumento de reservar a su pueblo "el dinero que han pagado a través de sus impuestos". EFE

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