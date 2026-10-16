Trump dice que no tiene nada que ver con los problemas de Ucrania con las aplicaciones militares del Starlink

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes que él no tiene nada que ver con los problemas que está atravesando Ucrania para recibir la crucial información que necesita de Starshield, la aplicación militar del sistema de satélites Starlink, después de que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, denunciara una ralentización de los datos.
"Yo no sé si alguien tiene la culpa. Pero yo no he sido", ha asegurado Trump a los medios antes de partir a Georgia para participar en un mitin de campaña para las legislativas de noviembre. El presidente, además, también ha exculpado al dueño de Starlink, el magnate Elon Musk.
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"Tampoco creo que haya sido Elon", ha dicho Trump sobre su gran aliado y mecenas de campaña.
"Por lo que tengo entendido, no ha cambiado nada", ha añadido sobre este nuevo episodio de tensiones con Zelenski, alimentado por el reciente acuerdo de combustible firmado entre Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, que Kiev ha considerado como poco menos que una traición a la alianza con Washington.
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