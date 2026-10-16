El delantero del RC Celta Borja Iglesias estará seis semanas de baja por una lesión en el sóleo

Guardar

El delantero del RC Celta Borja Iglesias estará unas seis semanas de baja por una lesión en el sóleo que sufrió en el entrenamiento del pasado martes, según informó este viernes el club gallego.

"Borja Iglesias sufre una rotura miotendinosa en el sóleo de su pierna izquierda, según ha confirmado la resonancia magnética que se le ha practicado en la últimas horas. El delantero celeste se lesionó tras notar un dolor agudo en el entrenamiento del pasado martes en la Cidade Deportiva Afouteza", anunció el Celta.

PUBLICIDAD

El internacional español ya ha iniciado "el correspondiente tratamiento de recuperación bajo la supervisión de los servicios médicos". "Se estiman en torno a seis semanas de baja", añadió el conjunto celeste, que esta temporada compagina LaLiga EA Sports con la disputa la Liga Europa, y en dos semanas debuta ya en Copa del Rey contra el Salamanca UDS.