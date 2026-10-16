Macron pide "calma" y "respeto" en la víspera de una jornada de protestas en Francia

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Bruselas/París, 16 oct (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, hizo este viernes un llamamiento a la "calma" y al "respeto" en la víspera de una jornada de movilizaciones que prevé manifestaciones y concentraciones de protestas en todo el país, en un momento de creciente tensión social a seis meses de las elecciones presidenciales.

"Hay un derecho constitucional a manifestarse y a expresarse, y se respeta plenamente", afirmó en rueda de prensa Macron desde Bruselas, al término del Consejo Europeo. Pero subrayó que ese derecho debe ejercerse con respeto hacia las personas y los bienes, sin "insultar ni romper".

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"Hago un llamamiento a la calma y al respeto para preservar este derecho", añadió el mandatario, que advirtió contra la participación de grupos violentos que buscan "destrozar y crear disturbios".

Macron expresó su confianza en el primer ministro, Sébastien Lecornu, y en el ministro del Interior, Laurent Nuñez, encargados de preparar el dispositivo de seguridad, y manifestó su apoyo a las fuerzas del orden por tener que hacer frente a lo que describió como situaciones de "violencia extrema".

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Las protestas del sábado reunirán a estudiantes de secundaria, funcionarios, agricultores, sindicalistas y otros participantes vinculados al movimiento de los 'chalecos amarillos', que protagonizaron una revuelta social contra el Gobierno a finales de 2018 y principios de 2019.

Las movilizaciones, surgidas al margen de los sindicatos y los partidos políticos, reflejan entre otras cosas el malestar por el encarecimiento del coste de la vida, especialmente de la energía.

El prefecto de Policía de París, Patrice Faure, emitió este viernes órdenes que prohíben las manifestaciones en varios puntos estratégicos de la capital, incluidos los alrededores del palacio del Elíseo, la sede del Gobierno (Matignon) y los Campos Elíseos.

Las restricciones estarán vigentes entre las 07:00 y las 22:00 hora local (05:00 y 20:00 GMT) para las concentraciones y marchas que no hayan sido notificadas previamente dentro de los perímetros delimitados, según la Prefectura de Policía.

Las prohibiciones afectan también a las plazas de la Concordia, la Bolsa, Châtelet, la Bastilla y de Italia, así como a los alrededores de instituciones como la Asamblea Nacional, el Senado y el Ministerio del Interior, además de las principales estaciones ferroviarias de la capital.

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Las autoridades rechazaron el recorrido inicialmente propuesto por el colectivo Interfac IDF, que pretendía terminar en la plaza de la Concordia, y plantearon una ruta alternativa entre la plaza de la República y la plaza de Clichy, que fue rechazada por el colectivo.

Para una segunda marcha de mayor dimensión, en la que participarán 'chalecos amarillos' y organizaciones sindicales, la Policía estableció también un itinerario alternativo entre ambas plazas.

Lecornu ha convocado para este sábado un gabinete de crisis con representantes de varios ministerios, una medida reservada habitualmente para situaciones de especial gravedad.

La preocupación por posibles enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad ha aumentado tras los incidentes registrados durante las protestas de estudiantes de secundaria de las últimas semanas, en las que varios menores resultaron gravemente heridos.

El Ministerio del Interior había suspendido el uso de granadas aturdidoras por parte de los antidisturbios después de que un menor sufriese la amputación de una mano. Sin embargo, Nuñez afirmó este viernes que los agentes podrán usarlas durante las movilizaciones del sábado en caso de disturbios graves, junto a las granadas lacrimógenas y a los lanzadores de proyectiles de defensa. EFE

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