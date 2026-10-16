Kenia confirma un tercer caso de ébola en su territorio pero descarta contagio comunitario

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El Ministerio de Salud de Kenia ha confirmado este viernes un tercer caso de la cepa Bundibugyo del ébola en su territorio; una mujer de 65 años, familiar de los dos primeros casos confirmados, ahora todos bajo cuarentena y todavía sin que existan pruebas de que el virus se haya expandido a nivel comunitario.

"La paciente, una mujer de 65 años, es contacto principal y familiar cercana del primer y segundo caso. Ha estado en cuarentena desde el 6 de octubre de 2026 y una vez que desarrolló fiebre, dolor de garganta y malestar, fue aislada y se recogieron muestras para su análisis", ha explicado el Ministerio en un comunicado publicado en redes sociales.

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"Desde entonces, ha sido trasladada a la Unidad de Enfermedades Infecciosas (UDI), donde recibe atención de apoyo de nuestros trabajadores de salud capacitados", ha añadido.

Como ya hiciera esta semana tras aparecer el segundo caso, el Ministerio de Salud ha explicado de nuevo a la población que "el riesgo de contagio comunitario sigue siendo bajo porque no hay pruebas de este tipo de transmisión".

"De los 130 contactos registrados, 127 (97,7 %) han sido localizados y se encuentran en cuarentena. Esta cifra supera el umbral de referencia mundial del 85 % necesario para romper la cadena de transmisión", ha precisado el Ministerio.

En total, las autoridades kenianas han confirmado ya tres casos y un fallecimiento por la cepa que está asolando la vecina República Democrática del Congo (RDC), donde ha dejado ya más de 4.500 muertos y 9.300 casos.