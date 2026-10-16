El FMI pide a Latinoamérica dirigir sus recursos fiscales para proteger a los vulnerables

Guardar

Bangkok, 16 oct (EFE).- El director del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el Departamento del Hemisferio Occidental, Nigel Chalk, urgió a los gobiernos de América Latina a dirigir sus recursos fiscales hacia la protección de la población más vulnerable ante el alza de precios energéticos y de alimentos.

"Nuestra recomendación a los países ha sido que no interfieran en los ajustes de precios, sino que utilicen sus recursos fiscales para ayudar directamente a las poblaciones más vulnerables a superar este periodo", declaró Chalk durante una entrevista con EFE en Bangkok, en los márgenes de las reuniones del FMI y el Banco Mundial (BM) que comenzaron el lunes y acabarán este sábado.

PUBLICIDAD

El martes, el FMI recortó en su informe sobre perspectivas económicas la proyección de crecimiento económico en América Latina y el Caribe al 2,3 % para este año, una décima menos que lo previsto en julio, y al 2,5 % en 2027, dos décimas menos que hace tres meses.

Los países de la región sufren de manera desigual el impacto del alza de precios de la energía derivado de la guerra en Oriente Medio, según el organismo, a lo que se añade las consecuencias del fenómeno climático El Niño, que amenaza a la seguridad alimentaria.

PUBLICIDAD

"Esto genera un doble efecto para las personas de menores recursos, amplificando el impacto de estas crisis", comenta a EFE el director para el Hemisferio Occidental.

Chalk incide en la "heterogeneidad" de la región y divide entre países exportadores de petroleo "que se benefician del alza de precios de los carburantes", y naciones importadoras, donde "se observa un mayor desequilibrio", principalmente Centroamérica.

El experto del FMI remarca que algunos países han aplicado medidas para intentar amortiguar el aumento de los precios internos del petróleo, pero ello "genera costes fiscales y empeora su posición fiscal".

"El aumento del coste de los combustibles impone una carga muy pesada en el coste de vida de toda la población de la región. Esto es mucho más perjudicial para la población pobre y vulnerable (...) porque tienen menor capacidad para absorber estos impactos en comparación con las personas de mayores ingresos", subraya Chalk.

PUBLICIDAD

El economista británico-irlandés, no obstante, aprecia ciertos factores en Centroamérica y el Caribe que ayudan a compensar el impacto económico, como el aumento en la llegada de remesas y la fortaleza del sector turístico.

"Aun así, sigue siendo bastante doloroso. Con respecto a El Niño, además del impacto en el precio de los alimentos, hay perturbaciones por fenómenos meteorológicos extremos, afectando al sector agrícola y a la energía hidroeléctrica por falta de agua", remarca.

PUBLICIDAD

Por estos y otros argumentos, Chalk considera importante que los países permitan que los aumentos de los precios internacionales se trasladen a la economía doméstica.

"Cuando se frena el mecanismo de precios, los países tienden a sobreconsumir un combustible que ahora es mucho más caro, empeorando su factura de importación y generando elevados costes fiscales. Como no se sabía cuánto duraría el conflicto (en Irán), algunas medidas de apoyo temporales han terminado durando y costando mucho más de lo previsto", recuerda.

PUBLICIDAD

La receta del FMI es evitar los subsidios generales y utilizar recursos fiscales para ayudar a la población mediante programas de asistencia social o transferencias de efectivo condicionadas. EFE

(foto)(vídeo)