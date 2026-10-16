El Banco de Portugal eleva al 2,3 % su previsión de crecimiento para 2026

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Lisboa, 16 oct (EFE).- El Banco de Portugal elevó en medio punto porcentual su previsión de crecimiento de la economía portuguesa para 2026, hasta el 2,3 %, gracias al mayor dinamismo del consumo privado, y mantuvo en el 3,1 % su estimación de inflación para este año.

En su Boletín Económico de octubre, la institución también revisó al alza en dos décimas el avance del producto interior bruto (PIB) previsto para 2027, hasta el 1,8 %, y mantuvo en ese mismo porcentaje su proyección para 2028.

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La mejora de las perspectivas responde principalmente a los últimos datos de contabilidad nacional, que situaron el crecimiento trimestral del segundo trimestre en el 0,9 %, frente al 0,4 % que el banco central había anticipado en junio.

Ese dinamismo se concentró sobre todo en el consumo privado y reflejó, en parte, una evolución más favorable del empleo y los salarios, explicó la entidad.

El Banco de Portugal prevé además un impulso adicional al consumo a finales de este año y comienzos de 2027 por las medidas presupuestarias anunciadas, entre ellas un complemento extraordinario de las pensiones y la reducción del impuesto sobre la renta.

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Según sus proyecciones, el consumo privado crecerá un 3,1 % en 2026, frente al 1,9 % previsto en junio, mientras que la inversión, medida por la formación bruta de capital fijo, aumentará un 5,6 %, frente al 4,5 % calculado anteriormente.

La institución atribuye la aceleración económica de este año, tras el crecimiento del 1,9 % registrado en 2025, al impulso de los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia, las medidas presupuestarias y un mejor comportamiento de las exportaciones. EFE

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