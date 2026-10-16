Agenda informativa multisoporte América para el viernes 16 de octubre de 2026

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ESTADOS UNIDOS

- El presidente estadounidense, Donald Trump, da un mitin en Georgia, estado bisagra donde el senador demócrata Jon Ossoff, el más joven en ejercicio, aventaja en las encuestas al republicano Mike Collins.

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- Iowa, estado agrícola y republicano, es clave en las elecciones de medio mandato, donde «el voto rural está cada vez más cerca de los demócratas», según el sindicato agrario. (foto)(video)

- Cuba no ve avances hacia un diálogo serio con el Gobierno de Trump y denuncia que las restricciones al petróleo son un “castigo colectivo”, dice a EFE la diplomática Tanieris Diéguez. (foto)

- La Reserva Federal publica el índice de producción industrial de septiembre en EE.UU.

- El pianista cubano Chucho Valdés celebrará sus 85 años con dos conciertos junto a figuras del jazz estadounidense, que repasarán su carrera entre el jazz y las raíces afrocubanas. (foto)

- Fujifilm inaugura en el Lower East Side FUJIKINA 2026, un festival que celebra los 200 años de la fotografía con exposiciones, charlas, talleres y recorridos fotográficos. (foto)(video)

BRASIL

- El candidato opositor Flávio Bolsonaro concede una entrevista a TV Globo, la televisión de mayor audiencia del país, de cara a la segunda vuelta electoral. (foto)(video)

- El presidente Lula da Silva celebra un mitin en Minas Gerais, segundo colegio electoral del país y estado considerado clave para ganar las elecciones. (foto)(video)

- El presidente del Congreso, Davi Alcolumbre, promulga junto a Lula la enmienda constitucional que reduce la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales y de seis a cinco días.

- El municipio que más votó a Flávio Bolsonaro en la primera vuelta atribuye el resultado a su cultura, aunque también influyen su prosperidad económica y prejuicios sobre la izquierda. Por Jon Martín Cullell. (foto) (video)

- El Gobierno brasileño divulga los datos satelitales sobre la reducción de la deforestación en la Amazonía, la mayor selva tropical del mundo.

- El Banco Central de Brasil divulga el Índice de Actividad Económica (IBC-Br) de agosto, el indicador que usa para proyectar el PIB.

BOLIVIA

- El presidente de Chile, José Antonio Kast, realiza una visita oficial a Bolivia, un hito en una compleja relación bilateral marcada por la centenaria reclamación marítima boliviana. (foto)(video)

PANAMÁ

- Se cumple una semana del terremoto de magnitud 7,7 que golpeó Panamá y dejó un muerto, cerca de una treintena de heridos y miles de damnificados y estructuras dañadas. (foto)(video)

EL SALVADOR

- La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, visita el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel salvadoreña, tras inaugurar en su país una prisión inspirada en ese modelo. (foto)(video)

- Los presidentes de El Salvador y Costa Rica, Nayib Bukele y Laura Fernández, ofrecen una rueda de prensa tras la visita de la mandataria costarricense al Cecot. (foto)(video)

COLOMBIA

- La granja Tíbares, un “caso de éxito” del Acuerdo de Paz donde excombatientes y víctimas construyen un proyecto de reinserción, teme posibles recortes presupuestarios a los programas que los apoyan. (foto)(video)

La cantante española Aitana inicia en Bogotá la etapa suramericana de su gira Cuarto Azul y se reencuentra con el público colombiano tras el éxito de Superestrella.

MÉXICO

- El Festival Internacional de Cine de Morelia, el mayor de México, abre su vigesimocuarta edición con ‘Campeón gabacho’, de Jonás Cuarón, con la presencia de su padre, Alfonso Cuarón. (foto)(video)

- Médicos Sin Fronteras presenta la campaña ‘El trauma habla a través del cuerpo’, que busca visibilizar las secuelas de la violencia extrema y reclamar atención para sus sobrevivientes. (foto)(video)

GUATEMALA

- Entidades civiles piden justicia por los artistas asesinados y desaparecidos durante el conflicto armado interno (1960-1996), que dejó más de 250.000 muertos, la mayoría a manos del Estado.

ARGENTINA

- Argentinos españoles por la ‘Ley de Nietos’ denuncian “inseguridad jurídica” porque una cautelar del Supremo español les da cinco días para documentarse y les impide votar el 29 de noviembre. (video)

- Se cumplen dos años de la muerte del cantante inglés Liam Payne en un hotel de Buenos Aires.

URUGUAY

- La Iglesia de Uruguay, Argentina y Perú, países que León XIV prevé visitar, da una rueda de prensa virtual convocada antes de que el pontífice fuera operado de cáncer de pulmón.

- Uruguay presenta los resultados del segundo censo nacional de personas privadas de libertad.

PERÚ

- Un pequeño museo en esta localidad colonial del norte peruano reivindica la cultura afroperuana y la memoria de siglos de esclavitud de la población afrodescendiente. Por Paula Bayarte. (foto)(video)

DEPORTES

Argentina.- Continúa la decimotercera jornada del Clausura argentino con los partidos Defensa y Justicia-Instituto y Boca Juniors-Talleres.

República Dominicana.- Arranca el torneo otoño-invernal de la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (Lidom). (foto)

Estados Unidos.- Con la salida de LeBron James a los Philadelphia 76ers, Luka Doncic se queda como la gran estrella de unos Lakers acostumbrados a exigir resultados inmediatos a sus figuras. Por Andrea Montolivo. (foto)

Argentina.- Las selecciones masculinas de cesta punta de España y Euskadi se enfrentan en el Mundial de pelota vasca, en la ciudad uruguaya de Colonia del Sacramento.

Ecuador.- La decimoctava Copa Libertadores Femenina disputa su segunda jornada con los partidos Bolívar-Olimpia, Deportivo Cali-Libertad y Cruzeiro-Liga de Quito. (foto)

Brasil.- Previa de la trigésimo primera jornada del Campeonato Brasileño en que Flamengo y Palmeiras disputan el liderato con un punto de diferencia.

Paraguay.- Continúan los Juegos Mundiales de Patinaje, que se disputan hasta el 19 de octubre. (foto) EFE

Mesa de Edición de América

mesaamerica@efe.com

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