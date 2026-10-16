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Phoenix Tower International celebra la certificación Great Place To Work® 2026 en 15 mercados

PR Newswire

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BOCA RATÓN, Florida, 16 de octubre de 2026

BOCA RATÓN, Florida, 16 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Phoenix Tower International (PTI) se enorgullece en anunciar que ha sido Certified™ por Great Place To Work® una vez más en 15 mercados, lo que reconoce el compromiso continuo de la empresa para fomentar una cultura laboral basada en la colaboración, la confianza y un sentido de propósito compartido.

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El anuncio de este año marca otro hito emocionante, ya que Perú se une a la lista de mercados certificados como Great Place To Work® de PTI. La empresa también celebra certificaciones en Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Francia, incluidas las Antillas Francesas, Alemania, Irlanda, Italia, Jamaica, México, España y Estados Unidos, incluyendo PTI Corporate y PTI Services. Estos reconocimientos reflejan la sólida cultura que une a los empleados de PTI en todas sus operaciones globales.

"Lo que hace que este reconocimiento sea especialmente significativo es que proviene directamente de nuestros empleados", declaró Dagan Kasavana, director ejecutivo de Phoenix Tower International.

"Refleja la cultura que seguimos construyendo juntos, una cultura basada en la colaboración, el respeto, la responsabilidad y un compromiso compartido con la excelencia. En todas nuestras operaciones globales, nuestra gente crea un entorno donde todos se sienten valorados, apoyados y capacitados para dar lo mejor de sí mismos. Este logro les pertenece a ellos, y no podría estar más orgulloso del equipo y la cultura que hemos construido juntos".

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Mientras PTI celebra su 13.º aniversario, este reconocimiento destaca a las personas y los valores compartidos que han dado forma a la trayectoria de la empresa. Desde apoyarse mutuamente entre equipos y mercados hasta aprovechar nuevas oportunidades y desafíos, los empleados de PTI siguen dando vida a su cultura cada día. La creencia que guía a la empresa, "Nos encanta lo que somos. Nos encanta lo que hacemos", refleja el orgullo y la conexión que unen a su fuerza laboral global.

La Great Place To Work® Certification™ se basa completamente en los comentarios de los empleados sobre su experiencia en el lugar de trabajo. Reconocida a nivel mundial, esta certificación destaca a las organizaciones que demuestran altos niveles de confianza, colaboración y compromiso de los empleados, lo que la convierte en un reflejo significativo de la cultura que los empleados experimentan de primera mano.

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"El reconocimiento recibido en 15 mercados es un reflejo de las personas que hacen de PTI lo que es hoy", declaró Marcella Barry, directora de Recursos Humano de PTI. "Si bien nuestros equipos operan en diferentes países y culturas, compartimos el compromiso de crear un entorno donde todos se sientan incluidos, valorados y capacitados para alcanzar el éxito. Este reconocimiento es una celebración de nuestros empleados y un recordatorio de la importancia de seguir invirtiendo en su crecimiento, bienestar y experiencia general en PTI".

A medida que PTI continúa expandiendo su cartera de infraestructura inalámbrica en América y Europa, la compañía sigue centrada en fortalecer su cultura centrada en las personas y en crear oportunidades significativas para sus empleados en todo el mundo. Estas certificaciones sirven tanto para celebrar los logros de PTI como para reafirmar su compromiso de construir un entorno laboral aún más sólido para el futuro.

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Acerca de Phoenix Tower International

Fundada en 2013, Phoenix Tower International posee y opera más de 33 000 torres, azoteas y otra infraestructura inalámbrica en 24 mercados de América y Europa. La misión de PTI es ser un proveedor líder de infraestructura inalámbrica que permita la conectividad en todo el mundo. La sede de la empresa está en Boca Ratón, Florida, EE. UU..

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Obtenga más información en www.phoenixintnl.com y siga a PTI en LinkedIn.

Acerca de Great Place To Work® Certification™

Great Place To Work® Certification™ es el reconocimiento más definitivo de "empleador de elección" al que aspiran las empresas. Es la única certificación que se basa enteramente en lo que los empleados informan sobre su experiencia en el lugar de trabajo, específicamente, en la frecuencia con la que experimentan un entorno de alta confianza.

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Obtenga más información en www.greatplacetowork.com.

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FUENTE Phoenix Tower International