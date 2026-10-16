Armada evitó que USD 15 millones llegaran a las finanzas del crimen transnacional: incautó más de 1,4 toneladas de droga en Valle del Cauca

La intercepción de una lancha rápida rumbo a Costa Rica permitió detener a tres colombianos y decomisar cocaína y marihuana que tenían un valor estimado de USD 15 millones - crédito prensa Armada de Colombia

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La Armada Nacional de Colombia evitó el ingreso de cerca de USD 15 millones a las finanzas del crimen transnacional tras interceptar una lancha rápida en aguas del Pacífico central con más de 1.000 kilogramos de clorhidrato de cocaína y alrededor de 400 gramos de marihuana. El cargamento, según las autoridades, tenía como destino Costa Rica.

La operación tuvo lugar en jurisdicción de Bahía Málaga, en el departamento de Valle del Cauca, donde unidades de la Fuerza Naval del Pacífico detectaron una embarcación tipo Go Fast que navegaba con rumbo hacia Centroamérica. A bordo viajaban tres ciudadanos colombianos, que fueron capturados y entregados a las autoridades judiciales.

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El procedimiento contó con labores de inteligencia coordinadas entre la Armada Nacional, la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Comando Sur de Estados Unidos, conocida como Jiatfs por sus siglas en inglés.

La Armada Nacional de Colombia interceptó en Bahía Málaga una lancha rápida con un cargamento valorado en cerca de 15 millones de dólares - crédito prensa Armada de Colombia

La lancha navegaba hacia Costa Rica con 47 bultos de alcaloides

La interdicción se produjo luego de que las autoridades identificaran movimientos sospechosos de la embarcación en aguas del Pacífico central colombiano. La lancha transportaba 47 bultos que, de acuerdo con la información inicial, contenían sustancias ilícitas destinadas a rutas internacionales del narcotráfico.

Tras la interceptación, los tres tripulantes y el material decomisado fueron trasladados a la Estación de Guardacostas de Buenaventura. Allí, personal especializado de la Policía Nacional practicó la Prueba de Identificación Preliminar Homologada, que confirmó la presencia de cocaína y marihuana.

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El análisis estableció que el cargamento estaba compuesto por 1.460 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 407 gramos de marihuana. La cifra total supera las 1,4 toneladas de sustancias ilícitas.

El operativo contó con la coordinación entre la Armada de Colombia, la Policía Nacional y el Comando Sur de Estados Unidos - crédito prensa Armada de Colombia

Los detenidos recibieron información sobre sus derechos y quedaron a disposición de las autoridades competentes. Deberán responder por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Las autoridades estiman que se impidió la circulación de 3,6 millones de dosis

El capitán de corbeta Andrés Felipe Henao Morales, comandante de la Estación de Guardacostas de Tumaco, sostuvo que la operación frustró la llegada de millones de dosis a mercados ilegales fuera de Colombia. El oficial agregó que el resultado evitó “la comercialización de 3,6 millones de dosis de alcaloides en las calles del mundo”.

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Las pruebas técnicas en Buenaventura confirmaron la incautación de 1.460 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 407 gramos de marihuana - crédito prensa Armada de Colombia

La Fuerza Naval del Pacífico indicó que la ofensiva busca limitar el uso del mar como corredor para el tráfico internacional de drogas. Las organizaciones dedicadas a esa actividad recurren a lanchas rápidas para transportar cargamentos desde la costa colombiana hacia países de Centroamérica, desde donde las redes criminales los movilizan hacia otros destinos.

El comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, mayor general Erik Rodríguez Aparicio, también se refirió al operativo a través de su cuenta en X. El oficial señaló que la incautación golpeó las finanzas de las estructuras criminales y evitó que el cargamento llegara a circuitos internacionales de distribución.

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“Cada cargamento incautado debilita las finanzas criminales y golpea directamente las estructuras que alimentan la violencia y el terrorismo. No habrá mar lo suficientemente grande para esconder sus negocios ilícitos ni distancia que detenga la acción de nuestras @FuerzasMilCol (sci)”, escribió Rodríguez Aparicio.

El mayor general Erik Rodríguez Aparicio sostuvo que los decomisos debilitan las finanzas de las estructuras que alimentan la violencia - crédito prensa Armada de Colombia

La Armada reportó otra incautación de más de 1,6 toneladas en el Pacífico Sur

La nueva operación se conoce después de otro procedimiento reciente de la Armada Nacional en el Pacífico Sur, en el que fueron decomisados 1.620 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 51 kilogramos de marihuana. En ese caso, las autoridades informaron que el cargamento superaba las 1,6 toneladas y tenía un valor estimado de USD 17 millones.

Durante aquella persecución, unidades de Guardacostas de Tumaco interceptaron una embarcación Go Fast que intentó escapar de los controles navales. La nave naufragó en medio de la maniobra, por lo que los militares activaron una operación de búsqueda y rescate.

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Los tripulantes —dos ciudadanos colombianos y un ecuatoriano— fueron rescatados y capturados. Las unidades navales recuperaron del mar 83 bultos con droga, además de dos teléfonos satelitales y un equipo GPS.

Los tres ciudadanos colombianos capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes por tráfico de estupefacientes - crédito prensa Armada de Colombia

Según la información oficial, ese operativo también tenía como destino Costa Rica y evitó la distribución de más de cuatro millones de dosis en el mercado ilegal internacional. Los detenidos y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

La Armada Nacional informó que mantendrá operaciones de vigilancia e interdicción en esa área, con apoyo de otras instituciones nacionales e internacionales.