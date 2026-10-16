Dia nombra presidente a Jonathan Muir (LetterOne) en sustitución de Benjamin J. Babcock

16/10/2026 Jonathan Muir, consejero delegado de LetterOne y nuevo presidente del grupo Dia ECONOMIA LETTERONE

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El consejo de administración de la cadena de supermercados Dia ha aprobado el nombramiento de Jonathan Muir como presidente no ejecutivo dominical de la compañía, en sustitución de Benjamin J. Babcock, según ha comunicado este viernes el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Muir, actual consejero delegado de LetterOne, releva a Babcock en el cargo tras haber presentado éste su dimisión como presidente y miembro del máximo órgano de gobierno de Dia al haber dejado de trabajar para LetterOne.

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Tras su salida, el consejo ha agradecido a Babcock su dedicación y los servicios prestados durante su mandato, destacando el papel desempeñado tanto al frente de la presidencia como en su labor como consejero.

Babcock ejerció la presidencia del Consejo de Dia entre septiembre de 2023 y junio de 2025, periodo en el que lideró la reorientación estratégica de la compañía, su recuperación operativa y la refinanciación completada en diciembre de 2024, tras lo cual volvió a asumir el cargo en febrero de 2026.

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Muir se incorpora al consejo por cooptación como consejero dominical no ejecutivo para cubrir la vacante generada por la dimisión de Babcock. Su nombramiento se someterá a ratificación y reelección en la primera junta general de accionistas que celebre la distribuidora.

Desde la compañía esperan que la llegada de Muir aporte continuidad al liderazgo del consejo de administración y a la supervisión de la ejecución de los objetivos estratégicos de Dia, al tiempo que destacan que su nombramiento constata el compromiso de LetterOne con la empresa.

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GOBIERNO CORPORATIVO Y PARIDAD

Tras los cambios, la nueva composición del consejo de administración y de sus comisiones mantiene la apuesta del grupo Dia por las mejores prácticas de gobierno corporativo.

En este sentido, ocho de sus nueve consejeros (el 89%) son plenamente independientes de L1R Invest1 Holdings, accionista de referencia de Dia, con un 77,7% del capital.

Asimismo, la totalidad de los miembros de la comisión de auditoría y cumplimiento y de la comisión de nombramientos y retribuciones son consejeros independientes.

Además, el órgano rector mantiene una mayoría de consejeros ubicados en España y un 67% de representación femenina.