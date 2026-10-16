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Chirey reunirá a familias de todo el mundo en su Noche de Marca 2026

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 16 de octubre de 2026

· Bajo el concepto "Together. For Family", el Gran Teatro de Wuhu, China, recibirá el 21 de octubre a propietarios de distintos países para compartir sus historias y experiencias con la marca.

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Las necesidades de movilidad cambian conforme crecen las familias. Desde los primeros viajes en pareja hasta los recorridos con hijos, mascotas o tres generaciones a bordo, cada etapa plantea nuevas prioridades de espacio, comodidad, tecnología y seguridad. Bajo esta premisa, Chirey celebrará el próximo 21 de octubre su Noche de Marca 2026, un encuentro que reunirá a familias de distintos países en el Gran Teatro de Wuhu, China, como parte del Chirey International User Summit 2026.

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Con el concepto "Together. For Family" (Juntos. Por la Familia), la compañía transformará el formato tradicional de presentación de marca en una experiencia teatral donde los propietarios serán protagonistas. A través de historias reales, el evento mostrará cómo los vehículos de Chirey acompañan distintas etapas de la vida familiar, desde los traslados cotidianos hasta los viajes y las experiencias compartidas.

Dos nuevos modelos para distintas necesidades familiares

Uno de los momentos principales será la presentación de dos nuevos modelos de la familia TIGGO, desarrollados para responder a diferentes hábitos de movilidad.

El nuevo TIGGO 7 estará orientado a familias urbanas en crecimiento, con una propuesta enfocada en facilitar la conducción y el estacionamiento en situaciones habituales, como traslados escolares, calles estrechas y estacionamientos de centros comerciales.

Por su parte, TIGGO X7 buscará atender a familias que disfrutan los viajes y las actividades fuera de la ciudad, con una propuesta de movilidad enfocada en la confianza y comodidad durante recorridos de mayor distancia.

Durante la presentación, los conductores del evento conversarán con propietarios para explicar cómo las características de ambos vehículos se relacionan con necesidades concretas. La intención será acercar la tecnología y el diseño de producto a situaciones reales, en lugar de limitar la conversación a especificaciones técnicas.

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Una experiencia donde las familias serán protagonistas

La Noche de Marca Chirey contará con cinco espacios temáticos inspirados en el hogar, diseñados para transformar las áreas de recepción en puntos de convivencia e interacción entre asistentes de distintos países.

Dentro del teatro, las historias de los usuarios formarán parte de una presentación que recorrerá diferentes momentos de la vida familiar, desde las actividades diarias hasta los viajes y encuentros entre generaciones. El programa concluirá con una celebración colectiva y una fotografía grupal.

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El encuentro también contará con la participación especial de Peter Crouch, exdelantero de la selección inglesa, y Edwin van der Sar, histórico portero neerlandés, ambos embajadores globales de Chirey. Los exfutbolistas convivirán con los asistentes como parte de las actividades preparadas para la ocasión, que también incluirán dinámicas y premios.

La experiencia del usuario, al centro de la marca

La Noche de Marca será una de las actividades del Chirey International User Summit 2026, encuentro que reunirá a propietarios, representantes de la industria y participantes del ecosistema global de la compañía.

A través de "Together. For Family", Chirey busca fortalecer su relación con los usuarios y trasladar su visión de movilidad familiar a experiencias compartidas, donde las necesidades de las personas también orienten el desarrollo de futuros productos.

Innovación en el ADN de la marca

Como parte de este encuentro internacional, AiMOGA Robotics, integrante del ecosistema industrial de Grupo Chirey junto con Chirey, OMODA & JAECOO e iCAUR, también presentará el 21 de octubre a Mobo, su primer robot humanoide de compañía para el hogar, e impulsará la introducción de Argos Pro, su robot cuadrúpedo de segunda generación.

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Con el respaldo de la experiencia automotriz y la cadena de suministro del grupo, AiMOGA desarrolla asistentes inteligentes para escenarios reales de servicio, bajo una filosofía que utiliza las necesidades de los usuarios para orientar el desarrollo tecnológico, con potencial de aplicación en mercados como México.

Conoce más de Chirey I OMODA & JAECOO en nuestras cuentas oficiales:

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Sitios:www.chirey.mx www.omoda.mx www.jaecoo.mx

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, con productos que integran tecnologías enfocadas en el ahorro de combustible y la reducción de emisiones, cumpliendo con la Norma EURO 6, e incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY mantiene su compromiso con el desarrollo sostenible y con la misión de llevar tecnología cada vez más avanzada a sus clientes.

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CHIREY forma parte de Chery Group, el grupo automotriz chino con mayor proyección internacional, reconocido como el mayor exportador de vehículos de China durante 23 años consecutivos. A nivel global, Chery cuenta hoy con una base de más de 17 millones de usuarios, con presencia en más de 120 países y regiones, consolidándose como una de las marcas automotrices chinas más influyentes en el mercado internacional.CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de CHERY INTERNATIONAL.

Acerca de OMODA & JAECOO

OMODA & JAECOO es la marca global premium refinada del Grupo Chery, creada para ofrecer a las nuevas generaciones soluciones de movilidad que integran tecnología, diseño y sostenibilidad.OMODA, bajo la filosofía "Art in Motion", combina diseño vanguardista e innovación tecnológica, con un enfoque en conectividad inteligente y expansión global.JAECOO, lanzada en 2023, desarrolla SUVs con espíritu aventurero que equilibran conducción urbana y capacidad off-road. Inspirada en la palabra alemana "Jäger", la marca integra tecnología avanzada, confort y una experiencia de manejo distintiva.Respaldadas por el Sistema Súper Híbrido (SHS) del Grupo Chery, OMODA & JAECOO tiene presencia en más de 60 países y regiones, posicionándose como una de las marcas automotrices de mayor crecimiento en Europa.Ambas marcas comparten la visión de impulsar una movilidad más inteligente y sostenible para las nuevas generaciones.

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FUENTE Chirey Motor México