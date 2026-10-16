Egipto convoca al encargado de negocios de Colombia en protesta por la apertura de su Embajada en Jerusalén

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El Ministerio de Exteriores de Egipto ha convocado este viernes al encargado de negocios de Colombia en el país, Carlos Colmenares Castro, en protesta por la apertura de su Embajada de Israel en la ciudad de Jerusalén.

Fuentes gubernamentales citadas por la agencia de noticias MENA, han señalado que el Ministerio ha trasladado al diplomático colombiano su "enérgica protesta" y "rechazo rotundo" de las autoridades egipcias ante la apertura de la Embajada colombiana, que ha tenido lugar este jueves.

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Para El Cairo se trata de "una medida unilateral inaceptable que contraviene la situación jurídica e histórica vigente de la ciudad, y que constituye una violación flagrante de las resoluciones pertinentes del Derecho Internacional". Además, ha considerado que la decisión de Bogotá es "nula y no tiene ninguna validez jurídica".

Durante el encuentro, las autoridades egipcias han insistido en que este tipo de políticas "irresponsables" tienen un impacto "negativo" en los esfuerzos llevados a cabo por la comunidad internacional con vistas a una región más estable y pacífica.

Asimismo, han advertido de que pueden "avivar las tensiones", ante lo cual han reclamado que Colombia se abstenga de adoptar medidas uniletarales que puedan "socavar" cualquier oportunidad para el fin del conflicto y la solución de dos Estados.

Este mismo viernes, un total de 18 países árabes y musulmanes, incluido Egipto, han condenado la decisión del Ejecutivo de Abelardo de la Espriella en una declaración conjunta en la que han recalcado que "cualquier medida o decisión destinada a alterar el estatus legal o histórico de Jerusalén, o a reconocerla como capital de Israel, es nula y sin efecto legal".

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