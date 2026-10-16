Colombia

Cayó ‘Julito’, uno de los más buscados de Bucaramanga: lo señalan de sicariato, tráfico de drogas, una masacre y feminicidio

El joven fue detenido junto a otros cinco integrantes del grupo criminal Los del Sur, que tenían azotada a la capital santandereana

Este es el joven, señalado de varios delitos, que fue aprehendido por las autoridades - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Este es el joven, señalado de varios delitos, que fue aprehendido por las autoridades - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
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El presidente Abelardo de la Espriella confirmó oficialmente la captura de alias Julito en Bucaramanga durante un operativo contra el grupo Los del Sur, en el que también detuvieron a otras cuatro personas y aprehendieron a un menor de edad.

Según el mandatario, el procedimiento estuvo dirigido contra un presunto brazo sicarial de esa organización, calificada como un “grupo narcoterrorista”.

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El reporte oficial indicó la incautación de cuatro armas de fuego, cerca de 4.000 dosis de base de coca, cuatro kilos de marihuana, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

El presidente Abelardo de la Espriella habló sobre la captura de "Julito" - crédito @ABDELAESPRIELLA/x
El presidente Abelardo de la Espriella habló sobre la captura de "Julito" - crédito @ABDELAESPRIELLA/x

De la Espriella afirmó que alias Julito coordinaba homicidios selectivos y actividades de microtráfico en sectores de Bucaramanga. Además, lo vinculó de manera preliminar con cerca de 20 hechos violentos, entre ellos la masacre de Villa Esperanza, en la que murieron cuatro personas, y el feminicidio de Valeria Espitia, expareja del capturado.

“Seguiremos persiguiendo a quienes siembran muerte y terror en nuestros barrios”, expresó el presidente en su mensaje.

Por su parte, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, felicitó a las autoridades por el “golpe contundente al crimen” y por el resultado en la captura de “uno de los delincuentes más peligrosos del área metropolitana de Bucaramanga”.

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El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, aplaudió la captura de "Julito" - crédito @GralJuvenalDiaz/X
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, aplaudió la captura de "Julito" - crédito @GralJuvenalDiaz/X

Lo hemos dicho con claridad: con inteligencia e investigación judicial fortalecidas, y quitándoles los sicarios a los bandidos, se recupera la seguridad en nuestro territorio. Santander seguirá respaldando a quienes enfrentan el delito con firmeza. Al que delinque, se le persigue, se le captura y responde ante la justicia”, escribió en su cuenta de X.

El alcalde de la capital santandereana, Cristian Portilla Pérez, también informó la novedad a los bumangueses y lo señaló “uno de los bandidos más buscados” que resultó como clave en sicariatos y homicidios, especialmente, “en Canelos y el norte de Bucaramanga”.

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla Pérez, reaccionaron a la captura de "Julito" - crédito @Cportilla40/X
El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla Pérez, reaccionaron a la captura de "Julito" - crédito @Cportilla40/X

La fuga de una correccional en Bogotá

La detención de “Julito” se conoció meses después de que escapara de un centro de reclusión para menores en Bogotá durante un traslado médico bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), el 27 de abril de 2026. El joven, que cumplió 18 años el 29 de mayo de 2026, era buscado por la Policía tras su regreso a la capital de Santander.

Tras la fuga, la Alcaldía de Bucaramanga ofreció hasta $10 millones y la Gobernación de Santander elevó la recompensa a $30 millones por información que permitiera ubicarlo.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el general William Quintero, afirmó entonces que el menor había vuelto a la ciudad y que existían datos sobre dos posibles ataques que habrían sido frustrados.

La información divulgada por las autoridades en ese momento lo asociaba con más de 30 hechos de sicariato.

Estos fueron los hallazgos del operativo contra Los del Sur - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Estos fueron los hallazgos del operativo contra Los del Sur, en el que fue capturado "Julito" - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El feminicidio de su expareja

La información de las autoridades indica que el joven ya era investigado por el asesinato de Valeria Espitia Argüello, de 17 años, que murió tras recibir varios disparos en el barrio San Miguel. En el ataque también resultaron heridas dos adolescentes: Mayra Alejandra Colmenares Amado y Allison Valentina Espitia.

Testigos citados por un reporte policial sostuvieron que el presunto agresor atacó a la adolescente después de que ella rechazara retomar la relación.

Alias Julito cumplió 18 años en mayo de 2026 - crédito @ABDELAESPREILLA/X
Alias Julito cumplió 18 años en mayo de 2026 - crédito @ABDELAESPREILLA/X

La madre de Valeria declaró al medio local Vanguardia: “Mi hija solo tenía 17 años y porque no quiso volver con su exnovio, y él le arrebató la vida de manera despiadada en frente a su hermana”.

Una familiar de la víctima también relató que la joven sufría presiones y amenazas. “Tenía que irse con él porque si no le iba a matar a los hermanos”, afirmó.

La Policía había señalado que el caso aceleró la búsqueda del entonces menor, a quien las investigaciones relacionaban con Los del Sur y con acciones criminales en Bucaramanga.

De hecho, se conoció que “Julito” habría comenzado su vida delictiva a los 10 años. El general Quintero lo calificó como un “gatillero frío, metódico y letal”.

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