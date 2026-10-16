(Previa) El Barça quiere seguir firme en la Liga F Moeve con revancha en Zubieta

Guardar

El Barça Femení tratará de que no le afecte el parón internacional y seguir dominando con mano firme la Liga F Moeve 2026-2027 en su visita a una Real Sociedad que no está tan sólida como el año pasado, mientras que el Madrid CFF y el Real Madrid pelearán por la segunda plaza ante el Atlético de Madrid y el RCD Espanyol, respectivamente, en partidos correspondientes a la séptima jornada del campeonato.

El actual campeón se fue al parón con el liderato muy afianzado tras golear 7-0 al Real Madrid y poner ya cinco puntos de ventaja con el equipo madridista y con el Madrid CFF. Ahora, el equipo blaugrana buscará mantener su pleno de triunfos en Zubieta, el único escenario en el que no ganó la temporada pasada.

PUBLICIDAD

De hecho, el Barça sumó en San Sebastián su única derrota de la temporada doméstica al caer por 1-0, por lo que intentará tomarse una pequeña revancha ante una Real Sociedad que no está tan fina como el año pasado después de sumar sólo cinco de los primeros 18 puntos, aunque está más animada tras estrenar su casillero de victorias en Valencia.

Con 13 puntos están empatados en la segunda posición el Madrid CFF y el Real Madrid. El primero tendrá un choque de máxima exigencia en la visita al Atlético de Madrid que necesita coger ritmo de victorias para no descolgarse más de los puestos que dan acceso a poder jugar la Liga de Campeones el año que viene y que tiene a cuatro puntos.

PUBLICIDAD

Por su parte, el conjunto madridista vuelve a la acción tras otro duro Clásico e intentará volver a la senda del triunfo y dejar una buena imagen en la visita al Alfredo di Stéfano de un RCD Espanyol invicto en las últimas cuatro jornadas y tras sumar ocho de esos 12 puntos.

A un punto de los dos equipos madrileños están el Athletic Club que recibe al colista Valencia CF, único que no ha sumado nada todavía en esta campaña, y la SD Eibar, que jugará en casa con un necesitado Deportivo ABANCA; mientras que el FC Badalona Women y el Costa Adeje Tenerife, empatados a ocho puntos, se cruzan en busca de seguir la estela de los puestos altos en dinámicas diferentes ya que las locales llevan tres partidos sin ganar y las visitantes han sumado los tres puntos en sus dos últimos.

PUBLICIDAD

Finalmente, el Logroño United (6 puntos) y el Deportivo Alavés (6) buscarán hacerse fuertes en sus estadios para sumar victorias que les alejen de la zona peligrosa de la clasificación ante el Granada CF y el Sevilla FC, que tienen siete.