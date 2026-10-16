Entra en vigencia nueva ley que reglamenta uso de fuerza para Policía y militares en Chile

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Santiago de Chile, 16 oct (EFE).- Una nueva Ley de Reglas de Uso de la Fuerza entró en vigencia en Chile este viernes con el fin de regular la reacción de los cuerpos policiales y militares de acuerdo al nivel de agresión o resistencia al que se enfrenten.

La entrada en vigor de la ley -tras ser publicada por el Diario Oficial de la República de Chile-, se produce a dos días del séptimo aniversario del 18 octubre, fecha en la que el país vivió una ola masiva de protestas por demandas sociales -que terminaron en hechos de violencia, quema de estaciones de metro, saqueos y represión policial-, y para la cual se han anunciado manifestaciones conmemorativas.

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El texto define el uso de la fuerza como "la facultad o potestad del personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas, cuando corresponda, destinada a hacer cumplir la ley y mantener o restablecer el orden público".

Añade que puede ejercerse mediante distintos medios físicos, mecánicos, cinéticos, químicos, eléctricos o de otro tipo, para influir en el comportamiento de una persona, e incluso agrega que "el uso de la fuerza puede provocar lesiones e incluso la muerte".

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El texto establece para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública (policías) una matriz del uso de la fuerza, en correspondencia con los grados de resistencia o agresión que presente una persona o grupo, y describe cinco: cooperación, resistencia pasiva, resistencia activa, agresión activa y agresión activa potencialmente letal.

El reglamento plantea otros cinco niveles de respuesta que "no necesariamente se tienen que aplicar escalonadamente, pasando de una a otra", según detalló el ministro de Seguridad chileno, Martín Arrau, luego de la aprobación de la ley por el Congreso.

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"Si es que la situación lo amerita y la amenaza es inminente, se puede pasar a la última etapa, que es uso de fuerza potencialmente letal", agregó.

Los grados de reacción van desde la presencia (vigilancia pasiva), actuación mediante técnicas de comunicación, pasando por reducción física de la movilidad, utilización de fuerza menos letal, hasta la utilización de fuerza potencialmente letal.

Respecto a las Fuerzas Armadas, la ley establece que cuando sean llamadas a cumplir labores de resguardo del orden público o protección de infraestructura crítica, deben seguir ocho reglas específicas que también parten del despliegue y la comunicación, hasta el uso de armamento letal frente a personas que usen el mismo tipo de armas o que realicen ataques contra infraestructura crítica.

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Luego de su aprobación en el Congreso, al pasado 7 de octubre, diputados de oposición requirieron al Tribunal Constitucional (TC) revisar el proyecto, al cuestionar disposiciones relacionadas con el principio de proporcionalidad y el uso de fuerza pontencialmente letal.

El recurso fue declarado inadmisible, luego de que el Gobierno solicitó considerarlo extemporáneo al argumentar que se presentó después de la promulgación de la ley en Contraloría. EFE