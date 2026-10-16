Cadena perpetua para responsable de guardería china por intoxicar con plomo a 233 niños

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Pekín, 16 oct (EFE).- Un tribunal chino condenó este viernes a cadena perpetua a una responsable de una guardería de la provincia noroccidental de Gansu por un caso de intoxicación por plomo que afectó en 2025 a 233 menores, de los cuales 201 tuvieron que ser hospitalizados.

El Tribunal Popular Intermedio de Lanzhou, capital de Gansu, declaró culpable a Li Huifang, responsable efectiva del centro, de producir y suministrar alimentos tóxicos, y ordenó además confiscarle bienes por valor de 500.000 yuanes (unos 75.000 dólares), informó hoy la cadena estatal CCTV.

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La directora ejecutiva de la guardería, Zhu Jinglin, recibió una condena de quince años de prisión y una multa de 300.000 yuanes (unos 45.000 dólares), mientras que cuatro empleados de cocina fueron sentenciados a penas de entre seis y ocho años.

El tribunal consideró probado que las dos responsables ordenaron a los trabajadores añadir sustancias tóxicas no aptas para el consumo humano a los alimentos preparados para los niños y el personal del centro, situado en la ciudad de Tianshui.

El caso salió a la luz en julio de 2025, cuando las autoridades detectaron niveles anómalos de plomo en la sangre de 233 de los 251 alumnos de la guardería privada, después de que varios padres denunciaran síntomas como náuseas, diarrea, dolores abdominales y molestias en las piernas.

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La investigación reveló entonces que la cocina había utilizado colorantes adquiridos por internet que contenían plomo y llevaban advertencias expresas de que no eran aptos para su ingesta.

El escándalo reavivó las preocupaciones sobre la seguridad alimentaria en China, donde las autoridades aprobaron posteriormente nuevas normas de supervisión de las comidas escolares y anunciaron este mismo lunes medidas para endurecer la persecución de los delitos alimentarios. EFE