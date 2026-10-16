Banco recompensa con gominolas a jóvenes que devuelven 108.000 euros que recibieron de más

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Viena, 16 oct (EFE).- Dos estudiantes georgianos devolvieron a un banco de la ciudad austríaca de Salzburgo un total de 108.000 euros que les habían entregado de más por error y recibieron como agradecimiento una bolsita de gominolas que no les gustó demasiado, informó la televisión pública ORF.

Giorgi Bolkvadze y su compañero de estudios Giorgi Shavadze acudieron el miércoles pasado a una sucursal de la caja de ahorros Salzburger Sparkasse para retirar 12.900 euros, que necesitaban como prueba de solvencia económica para su permiso de residencia en Austria.

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Bolkvadze salió de la oficina con 120.900 euros, sin advertir que la entidad le había entregado por error diez veces la cantidad que había solicitado.

Ese estudiante contó que entregó el dinero a su amigo y se fue al gimnasio, y solo después de entrenar y ducharse recibió una llamada que le alertó de lo ocurrido.

"¿Has sacado el dinero? Sí. ¿Has sacado 12.000? Claro. Pero si son 120.000", relató Bolkvadze, al reproducir ante las cámaras de ORF la conversación que mantuvieron.

Los dos amigos regresaron el mismo día a la sucursal bancaria para devolver el dinero que habían recibido de más, y relataron además en las redes sociales toda la historia.

La entidad, que también había detectado el fallo, atribuyó lo sucedido a un error humano.

"En una de nuestras sucursales se produjo una entrega excesiva de efectivo debido a un error humano", explicó la caja de ahorro en un comunicado, en el que aseguró haberse disculpado con su cliente por las molestias y haberle agradecido su colaboración.

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Tras recuperar los 108.000 euros, la entidad obsequió a los dos estudiantes dos bolsitas de ositos de goma que estos mostraron en las redes sociales, y sobre los que dijeron que ni siquiera estaban muy buenos. EFE