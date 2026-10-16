Al menos dos muertos en un ataque de Ucrania contra una furgoneta en una zona de Lugansk bajo control de Rusia

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Al menos dos civiles han fallecido este viernes en un ataque con un dron atribuido a las Fuerzas Armadas ucranianas contra una furgoneta que circulaba por la autoproclamada República Popular de Lugansk, situada en la región del Donbás y bajo control de Rusia, según han informado las autoridades locales.

El incidente ha tenido lugar en la localidad de Smoliainovo, donde "un dron enemigo atacó una furgoneta 'Gaz'", matando a dos hombres, según ha apuntado el jefe del gobierno regional, Leonid Pasechnik, en un mensaje difundido en Telegram en el que ha transmitido también sus "más sinceras condolencias" a los allegados de los fallecidos.

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Ivanovich ha notificado asimismo un ataque contra un edificio residencial en la ciudad de Lisichansk, en la que además se han registrado daños en vehículos e infraestructuras civiles, si bien no ha aclarado el alcance de los mismos.

El Comité de Investigación de Rusia para la República Popular de Lugansk está trabajando ya en la "documentación de los crímenes". "Gracias a las defensas antiaéreas y a los grupos de fuego móviles, se han destruido más de 50 objetivos aéreos en el territorio de la república", ha agregado el gobernador.

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Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia ha informado de que sus fuerzas de defensa aérea han interceptado hasta 644 drones ucranianos las 20.00 horas del jueves y las 8.00 horas de este viernes (hora local), en distintos puntos del territorio ruso.

La cartera ha señalado en un comunicado en redes sociales que los derribos han tenido lugar en varias regiones del país, incluida la de Moscú, así como en aguas del mar Negro y la península de Crimea, anexionada en 2014 por Rusia, un paso no reconocido por la comunidad internacional.

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