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TSMC eleva un 68,5% el beneficio hasta septiembre

08/10/2021 Oficinas de TSMC. ECONOMIA TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
08/10/2021 Oficinas de TSMC. ECONOMIA TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
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Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) se anotó un beneficio neto atribuido de 2,04 billones de dólares taiwaneses (56.740 millones de euros) en los nueve primeros meses de 2026, lo que supone un avance del 68,5% en relación con el mismo periodo del año anterior.

Exclusivamente entre julio y septiembre, las ganancias obtenidas por el fabricante de microchips y proveedor de Apple y Nvidia sumaron 763.064 millones de dólares taiwaneses (21.225 millones de euros), un 68,7% por encima del resultado del tercer trimestre del año pasado.

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Por su parte, las ventas netas entre en los nueve primeros meses del año alcanzaron un total de 3,89 billones de dólares taiwaneses (108.200 millones de euros), un 41,1% más que un año antes, incluyendo un incremento interanual del 50,9% en el tercer trimestre, hasta 1,49 billones de dólares de Taiwán (41.450 millones de euros).

"En el tercer trimestre, nuestro negocio se vio impulsado por la fuerte demanda de nuestras tecnologías de proceso de vanguardia", declaró Wendell Huang, vicepresidente sénior y director financiero de TSMC.

"De cara al cuarto trimestre de 2026, prevemos que nuestro negocio seguirá beneficiándose de la continua y sólida demanda de nuestras tecnologías de proceso de vanguardia, incluyendo el rápido aumento de la producción de nuestra tecnología de 2 nanómetros", añadió.

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De este modo, TSMC espera que sus ingresos del cuarto trimestre oscilarán entre 52.300 y 54.300 millones de dólares estadounidenses (46.801 y 48.591 millones de euros), mientras que confía en que el margen de beneficio bruto se sitúe entre el 65% y el 67% y que el margen de beneficio operativo oscile entre el 56,5% y el 58,5%".

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