Trump desea al Papa León XIV una "rápida recuperación" tras su operación para extirparle un tumor en un pulmón

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha deseado al Papa León XIV una "rápida recuperación" tras la operación a la que se sometió este martes en el Hospital Gemelli de Roma para extirparle un tumor maligno del pulmón.

"Espero que se mejore. Que se recupere rápido", ha dicho en declaraciones a la prensa. "He oído hablar del pronóstico para ese tipo de problema. Es cáncer. Es algo serio, siempre que se trata de cáncer.", ha manifestado el mandatario.

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Asimismo, ha destacado que el hermano del Papa es un "amigo". "Es un tipo fantástico, tanto él como su esposa. Son grandes seguidores de Trump", ha destacado. "Puedo decir que su hermano le quiere mucho. Quiere mucho al Papa, y eso es bueno", ha zanjado.

El último parte médico sobre la situación de León XIV, publicado el miércoles por la Santa Sede, recoge que el Papa evoluciona "según lo esperado" y ya camina por la habitación, después de ser intervenido el martes para la extirpación total de un adenocarcinoma pulmonar.

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