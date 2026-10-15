Tribunal militar sirio condena a dos hombres a la horca por la violencia sectaria de 2025

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Damasco, 15 oct (EFE).- Un tribunal militar de la ciudad siria de Alepo condenó a dos hombres a muerte en la horca y a un tercero a 12 años de prisión por su participación en los actos de violencia sectaria registrados en la costa del país en marzo de 2025, según informó este jueves la agencia estatal de noticias SANA.

El Tribunal Penal Militar dictó por unanimidad las condenas contra Wadah Ismail, de 29 años; Maher Ali, de 37, y Maher al Othman, de 22 años, a quienes declaró culpables de delitos relacionados con la incitación a la guerra civil y los enfrentamientos sectarios, así como con la dirección de bandas armadas destinadas a atacar a las fuerzas públicas.

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Según la sentencia, que puede ser recurrida en casación, los dos primeros fueron condenados a la pena capital por perpetrar actos dirigidos a provocar una guerra civil y enfrentamientos sectarios mediante el armamento de ciudadanos sirios para que combatieran entre sí, así como por encabezar y dirigir bandas armadas con la intención de atacar a las fuerzas encargadas de combatir esos delitos.

En el caso de Al Othman, los jueces le impusieron doce años de prisión por cada uno de los delitos, al considerarlo responsable de intervenir en su comisión, aunque ambas penas fueron unificadas, por lo que deberá cumplir una única condena de doce años.

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En relación con Ismail, los magistrados se declararon incompetentes para pronunciarse además sobre un cargo de asesinato correspondiente a 2019 y ordenaron remitir una copia de las actuaciones a la Fiscalía Militar para que las trasladara a la autoridad judicial competente.

El tribunal señaló que había examinado los análisis forenses de las grabaciones de vídeo y los testimonios de los testigos, y que los acusados contaron con la presencia de abogados en todas las vistas, al tiempo que privó a los tres de sus derechos civiles y les condenó al pago de las costas judiciales.

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Los tres condenados, naturales de la provincia costera de Latakia, permanecen detenidos desde julio de 2025: Ismail fue arrestado el 20 de julio de ese año, mientras que Ali y Al Othman fueron detenidos el día 9 del mismo mes, según el fallo.

El caso se enmarca en el juicio contra 14 acusados por los actos de violencia registrados en la costa siria en marzo de 2025, cuyo proceso comenzó en Alepo el 18 de noviembre de ese año.

La violencia estalló después de que partidarios del expresidente sirio Bachar al Asad atacaran a las fuerzas gubernamentales.

Los enfrentamientos y las represalias posteriores dejaron al menos 1.426 muertos, según una comisión nacional de investigación, en su mayoría civiles de la comunidad alauita -a la que pertenecía Al Asad- asesinados en actos de represalia. EFE