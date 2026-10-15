Suben a 28 los muertos por el derrumbe de una escuela en Pakistán y concluye el rescate

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Islamabad, 15 oct (EFE).- Al menos 28 personas (27 niños y una profesora), murieron este jueves y otras 20 resultaron heridas al derrumbarse el techo de una escuela privada en la ciudad de Peshawar, en el noroeste de Pakistán, mientras se impartían clases, en un accidente cuyas operaciones de rescate ya han concluido.

"El número de fallecidos ha llegado a 28, incluida una profesora, y otras 20 personas están heridas", confirmó a EFE Muhammad Asim, portavoz del hospital Lady Reading de Peshawar.

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El techo se desplomó durante la mañana, cuando los estudiantes se encontraban en las aulas, y dejó a varios menores y docentes atrapados bajo los escombros.

Los equipos de respuesta a desastres del servicio de emergencias Rescue 1122 acudieron al lugar con ambulancias y emprendieron una operación para retirar los restos de la estructura, según informó el organismo en un comunicado.

"Los equipos de rescate han retirado todos los escombros y no quedan más niños heridos en el lugar", afirmó el comisionado adjunto de Peshawar, Afaq Wazir, en declaraciones a la cadena pakistaní Geo News.

El gobernador de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, Faisal Karim Kundi, solicitó un informe detallado del accidente y ordenó a las autoridades determinar las causas del derrumbe, que por el momento se desconocen.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y ordenó proporcionar toda la asistencia médica necesaria a los heridos.

El accidente ocurrió en Peshawar, capital de Khyber Pakhtunkhwa, una provincia del noroeste de Pakistán fronteriza con Afganistán.

En junio, el derrumbe del techo de un centro privado de enseñanza en Lahore causó la muerte de 14 niños, menos de dos meses después de que otros cuatro menores murieran y 20 personas resultaran heridas por el desplome del techo de un aula en una escuela de Dera Ghazi Khan. EFE

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