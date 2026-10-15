Rafael Amargo toca fondo tras ser detenido nuevamente junto a su mujer: "No puedo más"

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En uno de los momentos más complicados de su vida tras el fallecimiento de su padre, Florentino García, el pasado 20 de septiembre, y cuando pensaba que por fin había dejado atrás sus problemas con la Justicia tras su paso por prisión acusado de un delito de narcotráfico -del que fue absuelto tras dos largos años de batalla legal-, Rafael Amargo vuelve a estar en el ojo del huracán mediático después de ser detenido en la madrugada de este sábado junto a su mujer, Luciana Bongianino, tras protagonizar un altercado con la Policía en su propio domicilio.

La pareja se encontraba en su piso -un bajo ubicado en el madrileño distrito de Carabanchel- cuando un hombre (al que conocían y que había intentado asaltar su vivienda en más ocasiones) accedía al lugar rompiendo la puerta con un ladrillo. Ambos se enfrentaron a él y cuando los agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar e intentaron separar al bailaor del asaltante mientras su mujer no dejaba de gritar "¡que me lo mata, que me lo mata!" se habría producido una refriega en la que el andaluz habría acabado mordiendo en el brazo a uno de los policías.

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Como consecuencia, los tres eran detenidos y trasladados al calabozo, y aunque horas después y tras pasar a disposición juficial por un delito de atentado a la autoridad y otro de lesiones tanto Rafael como Luciana han sido puestos en libertad sin medidas cautelares en calidad de investigados.

Defendiendo que lo único que hizo fue proteger su vivienda del asaltante que intentaba matarlo, el artista ha emitido un comunicado urgente estallando por lo sucedido: "Lo único que pido es que me dejen vivir mi vida en paz. He pasado por un procedimiento judicial, he defendido mi inocencia y he ganado. La justicia se ha pronunciado y creo que ha llegado el momento de que se acepte lo ocurrido y se deje de mirar permanentemente hacia mi pasado. Me preocupa que cada vez que sucede algo se vuelva a relacionar mi nombre con las drogas, cuando en esta ocasión estoy denunciando unos hechos ocurridos en mi propio domicilio. ¿Por qué se pone el foco en mi persona y no en que he pedido ayuda ante lo que considero una situación de indefensión?" ha preguntado, dolido porque no se le deje pasar página.

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Lejos de quedarse ahí, ha cuestionado "si ha podido existir una mala praxis policial". "Si se ha producido alguna actuación incorrecta debe esclarecerse y asumirse la responsabilidad correspondiente. Hay policías magníficos pero ninguna situación está por encima de la obligación de actuar con profesionalidad, imparcialidad y respeto" ha sentenciado rotundo, asegurando que "si llamo a la policía para que me proteja, no puedo acabar sintiéndome desamparado y si se ha cometido un error conmigo espero que se reconozca y que no se siga haciendo daño".

"He afrontado mis procedimientos judiciales y la justicia ha dictado sus resoluciones. No pido privilegios por ser Rafael Amargo. Pido que se respeten mis derechos, mi intimidad y mi dignidad. Que dejen de juzgarme por mi pasado, que no se me vuelva a señalar injustamente y que me permitan de una vez vivir mi vida en paz" ha concluido.

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Minutos después de difundir el comunicado, Rafael y Luciana han reaparecido de lo más nerviosos ante las cámaras. Y mientras la argentina ha expresado que "las fuerzas de seguridad están para cuidr a las personas, no maltraten a la gente", el bailador ha confesado que "no puedo más". "Con mi padre de cuerpo presente y mañana una misa de funeral, ¿tú te quieres creer que yo puedo decirte nada más cuando mi padre era el pilar más importante de mi vida? Eso sí que es una noticia, el sufrimiento que tengo en el corazón tan grande y la poca valentía muchas veces de vosotros que sois una ventana de contar las cosas, no hay que tener miedo. Si se ha equivocado la fuerza de seguridad, se ha equivocado por el odio que me tiene, ni punto, pero eso no lo pone y es detenido, esos son los titulares. No puedo más. Estoy muy cansado" ha reconocido abatido.